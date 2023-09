Obwohl die Europäische Union seit Beginn des Ukraine-Kriegs russische Waren sanktioniert, reißt der Handel nicht ab. Drittländer fungieren als Zwischenlieferanten und ermöglichen Ländern der EU, sanktionierte Waren auch weiterhin zu beziehen. Dass die gegen Russland verhängten Sanktionen dadurch keine Wirkung erzielen, scheint diesen Ländern egal zu sein – Italien ganz besonders.

Europäische Länder profitieren vom Import über Drittländer

Im Juli dieses Jahres importierte Italien laut einem Bericht der britischen Financial Times (FT) Tausende Tonnen russischen Kupfers über die Türkei. Lieferungen über Drittländer helfen Italien dabei, die Herkunft des Rohstoffes zu verschleiern. Dieses Vorgehen verdeutlicht aber auch, wie abhängig die EU von russischen Rohstofflieferungen ist.

Die Importe russischen Kupfers durch die Türkei haben sich laut Trade Data Monitor in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdreifacht. Etwa 159.000 Tonnen Kupfer wurden von Russland in die Türkei exportiert. Nach Einschätzung der britischen Unternehmensgruppe CRU Group liegen die türkischen Kupferimporte „weit über dem Inlandsbedarf“. Überschüssige Ware wird somit weiterverkauft, auch in die EU. Ganz legal.

Kupfer: Italien wird zum wichtigsten Exportziel der Türkei

Wie die FT berichtet, kaufte das in London notierte Öl- und Metallunternehmen Glencore mehr als 5000 Tonnen Kupferbleche der russischen Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC). Anschließend wurden die Bleche erst in die Türkei und dann nach Italien verschifft. Das geht aus Zolldokumenten hervor, die der FT vorliegen.



Mit einem Wachstum von 3 Prozent ist Italien in diesem Jahr zum wichtigsten Exportziel der Türkei für Kupfer geworden. In Deutschland und Großbritannien gingen die Werte stark zurück. Experten gehen davon aus, dass Italien zu einem integralen Bestandteil der Handelsroute für russisches Kupfer werden könnte.

Türkei wird zum Umschlagplatz russischer Waren

Die Geschäfte verdeutlichen die Rolle der Türkei, die zunehmend als Umschlagplatz für russische Ware genutzt wird. Ein weiterer Drittstaat, der als Zwischenhändler russischer Ware fungiert, sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein Rohstoffhändler sagte gegenüber der Financial Times: „Russland nutzt die Türkei als Umschlagplatz für russisches Zink und Kupfer und in geringerem Maße für Aluminium.“ Bestehende Transaktionen seien aber nur der „letzte Teil“ eines Vertrags, der vor dem Ukraine-Krieg unterzeichnet wurde, berichtet der Händler.

Auch weiterhin unterhält die Türkei enge diplomatische Beziehungen mit Russland und hat sich den Sanktionen des Westens nicht angeschlossen. Nach Angaben von Bloomberg ist den Lieferanten durchaus bewusst, auf welchem schmalen Grat sie sich bewegen. Finanzielle Einbußen lassen sich in vielen Fällen aber nur umgehen, wenn die Unternehmen auf den Handel mit Drittstaaten ausweichen. Andernfalls kommt es zu starken Lieferverzögerungen oder Preissteigerungen.