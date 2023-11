Ukraine-Krieg – Neue Daten: Russlands Öl-Einnahmen explodieren wieder

Die USA und die EU verhängen immer weitere Sanktionen gegen Russland in der Hoffnung, die Einnahmen des Landes zu senken, damit es den Krieg gegen die Ukraine nicht finanzieren kann. Kürzlich wurde mit Arctic LNG-2 Russlands wohl wichtigstes Flüssigerdgas-Projekt sanktioniert, mit dem Ziel, den russischen Energie- und Rohstoffsektor zu schwächen.



Das gelingt dem Westen nur bedingt, wie die neuen Zahlen zeigen. Die Einnahmen Russlands aus Öl- und Gasverkäufen haben im Oktober einen neuen Höchststand erreicht, das geht aus einer Statistik des russischen Finanzministeriums hervor. Sie beliefen sich auf rund 1,6 Billionen Rubel, nach dem aktuellen Wechselkurs sind das umgerechnet rund 16,5 Milliarden Euro.

Russlands Öleinnahmen steigen wieder: Was bedeutet das?

Damit hat sich der Wert im Vergleich zum letzten Rekordwert im Juli dieses Jahres verdoppelt. Die Höhe der zusätzlichen Öl- und Gaseinnahmen, die der russische Staat mit einer seit 2018 geltenden Übergewinnsteuer kassiert, übertraf die Oktober-Prognose um 7,5 Prozent und erreichte den Stand von 551 Milliarden Rubel oder 5,5 Milliarden Euro. Im November wird der Staat nach Prognosen des Finanzministeriums 583,3 Milliarden Rubel zusätzlich aus Öl und Gas einnehmen, also 5,9 Milliarden Euro.

Insgesamt hat der russische Staat in den zehn Monaten dieses Jahres 7,22 Billionen Rubel aus den Öl- und Gasverkäufen eingenommen, umgerechnet 72,6 Milliarden Euro. Die Aussichten, den Erfolg des letzten Jahres zu wiederholen, sind aber gering: Damals konnte der russische Staat unter anderem dank der hohen Gaspreise 11,6 Billionen Rubel an Öl- und Gaseinnahmen kassieren. Die Gaseinnahmen machten 2022 dabei noch rund 20 Prozent der gesamten Gas- und Öleinnahmen aus, im laufenden Jahr liegt der Gasanteil unter zehn Prozent. Der steigende Ölpreis und die Bereitschaft der asiatischen Länder, russisches Rohöl und die Ölprodukte trotz des Ukraine-Krieges zu kaufen, spielen Moskau in die Hände. Nach einer Einschätzung des führenden Rohstoff-Analyseunternehmens Kpler mit Sitz in Brüssel wird Russland daher im November die Ölexporte drastisch steigern.

Ein weiterer Grund, die westliche Preisobergrenze für russisches Öl zu hinterfragen. Seit vergangenem Dezember dürfen westliche Unternehmen russisches Öl nicht transportieren, wenn der Preis über 60 US-Dollar pro Barrel (56 Euro) liegt. Diese Maßnahme soll zum einen die Belieferung der Weltmärkte mit russischem Rohöl sichern. Zum anderen aber soll es die Einnahmen Russlands für jedes verkaufte Barrel senken und damit Moskaus Kriegsausgaben eindämmen. Zwar sollen die Sanktionen anfangs wie erwartet gewirkt haben, mittlerweile aber weiß Russland sie zu umgehen, berichtet The Wall Street Journal.

„Flotte veralteter Tanker“: Russische Öllieferanten sollen das eigene Schifffahrtsnetz enorm aufgebaut haben

„Die Preisobergrenze hat wie geplant funktioniert, ist aber jetzt überholt“, zitiert die amerikanische Zeitung die Leiterin der Rohstoffstrategie bei JPMorgan Chase, Natasha Kaneva. Russland umgehe die Obergrenze weitestgehend, indem es Rohöl mit einer Flotte veralteter Tanker transportiere, gegen die die Sanktionen nur begrenzt greifen würden, heißt es. Der Abschlag beziehungsweise der Rabatt, mit dem es sein Öl im Vergleich zu den Weltmarktpreisen verkaufe, sei dabei geschrumpft. Außerdem habe die Größe der Schiffsflotte, die Russland zur Verfügung steht, dafür gesorgt, dass die meisten seiner Exporte nicht unter die Obergrenze fallen würden. Der Anstieg der russischen Ölpreise deute darauf hin, dass die Obergrenze zunehmend nicht mehr durchsetzbar sei, kritisiert die Expertin.

Russische Ölgesellschaften und ihre Handelspartner würden als Reaktion auf die Sanktionen das eigene Schifffahrtsnetz enorm aufbauen, heißt es weiter. Nach Untersuchungen der Kyiv School of Economics verfügte das Land im September über eine Schattenflotte von 180 Tankern, die Öl und Ölprodukte von russischen Häfen aus beförderten. Die größten Kunden China, Indien und Türkei würden sich nicht an die westlichen Obergrenzen halten. Zudem gaben Analysten des Center for Strategic and International Studies an, dass Händler die Obergrenze der Ölpreise bisher umgingen, indem sie die Kosten für den Transport künstlich in die Höhe trieben.



Ein Anbieter von Rohstoffdaten, Argus Media, schätzte, dass die wichtigste Rohölsorte Ural vor kurzem für etwa 74 Dollar pro Barrel gehandelt wurde. Nach Angaben von S&P Global werden derzeit mehr als die Hälfte der russischen Rohölexporte mit einer Nicht-G7-Versicherung verschifft. Im Januar waren es nur rund 35 Prozent.

Russisches Öl: Moskau feiert „unwirksames“ G7-Instrument

Darüber hinaus unterschrieb der Kremlchef Wladimir Putin Anfang November ein Gesetz zur Änderung der Haushaltsregel. Demnach werden ab 2024 die Öl- und Gaseinnahmen erneut auf der Grundlage des Grundölpreises berechnet, der auf 60 US-Dollar pro Barrel festgelegt wird. Mit der Haushaltsregel sollen überschüssige Einnahmen aus Öl- und Gasexporten durch den Kauf von Fremdwährungen in Ersparnisse umgewandelt werden.

Russische Beamte sind laut The Wall Street Journal bereits in Siegeslaune, wenn es um die Umgehung der Sanktionen geht: „Ich hoffe, dass jetzt alle davon überzeugt sind, dass das Instrument (der G7) einfach unwirksam ist und die Endverbraucher darunter leiden“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident der Russischen Föderation, Alexander Novak, laut der russischen Nachrichtenagentur Interfax bereits im Oktober.

Das britische Internationale Institut für Strategische Studien entgegnete aber, dass westliche Beamte die Durchsetzung der Sanktionen verbessern würden, indem sie eine strenge Haftung für Verstöße gegen die Preisobergrenze einführen und die Dokumentationsanforderungen zur Vorbeugung von Bescheinigungsbetrug verschärfen. „Die Wirksamkeit der Preisobergrenze hat nachgelassen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr zu retten ist“, sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts, Maria Shagina, dem Wall Street Journal.



