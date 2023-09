Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat die Europäische Union insgesamt elf Sanktionspakete gegen Russland verabschiedet. Im nächsten Monat soll das zwölfte Paket verabschiedet werden. Bisher ist noch nicht abschließend klar, welche Sanktionen verschärft werden oder neu hinzukommen.

Das amerikanische Nachrichtenportal Bloomberg konnte jedoch mit einem Insider sprechen und berichtete über die geplanten Maßnahmen.

Neue Sanktionen gegen Russland: EU plant den Wideraufbau der Ukraine

Ein Vorschlag, der schon seit längerem diskutiert wird, könnte im nächsten Sanktionspaket tatsächlich enthalten sein: Gewinne aus eingefrorenen Zentralbankguthaben zur Unterstützung der Ukraine verwenden. Im elften Paket hatten sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt, Vermögenswerte von über 100 russischen Personen und Organisationen einzufrieren. Bisher wurde diese Maßnahme aufgrund rechtlicher Bedenken nicht umgesetzt. Es bleibt also unklar, ob ein Teil der rund 200 Milliarden Euro eingefrorener Vermögenwerte der russischen Zentralbank, in den Wideraufbau der Ukraine investiert werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach Informationen von Bloomberg wollen Polen und die baltischen Staaten sogar noch einen Schritt weiter gehen und Sanktionen gegen russische IT-Dienste verhängen. Bloomberg berichtet, dass die bestehenden Maßnahmen und Beschränkungen nicht für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union tiefgreifend genug sind. Russland habe Möglichkeiten gefunden, die Sanktionen zu umgehen, sodass die Maßnahmen nicht ihre gewünschte Wirkung entfalten.

Russland-Sanktionen: Der Handel mit Diamanten soll verboten werden

Eine weitere Maßnahme, die im zwölften Sanktionspaket mit aufgenommen werden soll, ist ein Kaufverbot russischer Diamanten. Dieses Vorhaben stieß bisher auf Ablehnung. Die belgische Regierung sprach sich laut Bloomberg deutlich gegen diese Sanktionsmaßnahme aus, da ein solches Verbot den Edelsteinhandel nur in ein anderes Land verlagern würde. Ein einfache Einschränkung des Diamantenhandelns ist demnach nicht ausreichend. Nur ein globales Abkommen könnte nachhaltig wirken.

EU will die Sanktionsumgehung über Drittländer wie die Türkei stoppen

Nach Informationen von Bloomberg planen die G7-Staaten aus diesem Grund ein zweistufiges Verbot. Ab dem 1. Januar soll ein direktes Verbot russischer Diamanten eingeführt werden. Anschließend soll ein indirektes Verbot in Kraft treten. Eine Anfrage von Bloomberg bei der Europäischen Kommission blieb bisher unbeantwortet. Es ist also nicht klar, wie und in welcher Form die EU den Diamantenhandel mit Russland regulieren möchte.

Das neue Paket könnte in der ersten Oktoberhälfte in Kraft treten. Ein genaues Datum ist bisher aber nicht bekannt. Im kommenden Sanktionspaket soll besonders darauf geachtet werden, dass Russland die EU-Sanktionen nicht mehr über Drittländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) oder die Türkei umgehen kann. Wie die Mitgliedstaaten die Umgehung der Sanktionen verhindern wollen, bleibt abzuwarten.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de