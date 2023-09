Das Energieunternehmen Securing Energy for Europe (SEFE), ehemals Gazprom Germania, plant laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals Bloomberg, ab dem 1. Oktober wieder russisches Flüssigerdgas (LNG) zu transportieren. Im Juni 2022 wurde die Tochter des russischen Gaskonzerns Gazprom von Deutschland verstaatlicht und steht seitdem unter Kontrolle der Bundesnetzagentur. Bloomberg zufolge will SEFE in Kürze eine Lieferung LNG-Gas aus dem Jamal-Werk in Sibirien erhalten.

Das Schiff von SEFE wird die Fracht voraussichtlich im belgischen Zeebrugge abholen und nach Indien transportieren. Laut Bloomberg gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Ladung in Europa landen könnte. SEFE hatte sich bereits zu Gazprom-Zeiten mit einem langfristigen Vertrag verpflichtet, LNG aus Jamal zu kaufen. Falls diese Lieferungen nicht erfolgen, riskiert das Unternehmen finanzielle Verluste.

Trotz Sanktionen erlaubt die Europäische Union weiterhin LNG-Lieferungen aus Russland, was für politische Kontroversen sorgt. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die LNG-Importe aus Russland nach Europa sogar gestiegen. Laut der Nichtregierungsorganisation Global Witness haben EU-Staaten von Januar bis Juli insgesamt 22 Millionen Kubikmeter LNG aus Russland eingeführt – ein Anstieg um 40 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021, also vor dem russischen Einmarsch.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

SEFE wurde 2022 von der Bundesregierung verstaatlicht

Die SEFE geriet nach Russlands Angriff in finanzielle Schwierigkeiten. Grund dafür waren unter anderem russische Sanktionen. Deshalb griff die deutsche Regierung ein, um den Zusammenbruch der SEFE zu verhindern.



Nach der deutschen Übernahme des Energiekonzerns stoppte Moskau die Lieferungen von russischem Gas durch das Unternehmen. Im Juni lockerte Russland dann sein Lieferverbot für die ehemalige Gazprom-Tochter. In einem separaten langfristigen Vertrag ist SEFE verpflichtet, die indische GAIL Ltd. zu beliefern.

Bloomberg weist darauf hin, dass sich die Bundesregierung mehrmals gegen die Beschaffung von LNG aus Russland ausgesprochen hat, dies jedoch letztendlich nicht verbot. Berichten zufolge kann die Bundesregierung keine Auskunft darüber geben, ob russisches LNG über Nachbarländer nach Deutschland gelangt.