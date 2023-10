Ende Oktober werden die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union und der USA auf einem Gipfeltreffen über ein vorläufiges Stahl- und Aluminiumabkommen verhandeln.



Die Sorge der EU ist groß, dass bei einer Nichteinigung die erneute Einführung von Zöllen aus der Zeit der Präsidentschaft Donald Trumps droht. Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Bloomberg könnten milliardenschwere transatlantische Handelsströme betroffen sein.

Trump erhob die Zölle unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken

Beamte der Europäischen Kommission und des Weißen Hauses verhandeln am 20. Oktober über eine vorläufige Vereinbarung des sogenannten Globalen Stahl- und Aluminiumabkommens. Die Verhandlungen zwischen der EU und den USA laufen seit 2021 und zielen darauf ab, einen Streit beizulegen, der während der Präsidentschaft von Donald Trump entbrannte. Damals erhob Trump unter Berufung auf Risiken, die die nationale Sicherheit betreffen, Zölle auf Metallimporte aus Europa.

2018 verhängte Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und zehn Prozent auf Aluminiumimporte. Die gegenwärtige US-Regierung unter Präsident Joe Biden erklärte sich 2021 dazu bereit, die Zölle vorerst aufzuheben. Andere Staaten, darunter China, wurden dabei nicht berücksichtigt. Selbst eine Stellungnahme der Welthandelsorganisation (WTO) aus dem vergangenen Jahr, in der die von Trump erlassenen Zölle für nicht rechtens erklärt wurden, führte für China zu keiner Veränderung.

Ende Oktober läuft die Frist ab

Momentan werden Stahl- und Metallimporte aus der EU also nicht besteuert. Das könnte sich ab Ende Oktober aber ändern, wenn sich beide Regierungen nicht einig werden. Gelingt es ihnen nicht, bis zum 31. Oktober eine Einigung zu erzielen, werden die Abgaben auf Exporte zwischen der EU und den USA ab 2024 wieder in Kraft treten. Das würde bedeuten, dass die EU mehr als zehn Milliarden US-Dollar Zollgebühren bezahlen müsste.



Nach Angaben von Bloomberg seien bisherige Gespräche zwischen beiden Ländern schwierig gewesen. Dennoch wolle man in den kommenden Jahren eng zusammenarbeiten und eine Lösung für Stahl- und Metallimporte finden. Das Nachrichtenportal geht davon aus, dass China im Fadenkreuz der neuen Vereinbarung stehen wird, weil ihm Stahldumping vorgeworfen wird. Momentan entfällt die Hälfte der weltweiten Rohstahlproduktion auf China. Konkrete Maßnahmen werden aber erst auf dem bevorstehenden Gipfeltreffen diskutiert.