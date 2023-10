Bericht: Zugverkehr zwischen Russland und Nordkorea steigt nach Putin-Kim-Treffen „dramatisch“ an

Mitte September trafen sich der Kremlchef Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un im Kosmodrom Wostotschny in der Region Amur. Der Nordkoreaner sicherte Putin volle Unterstützung zu und erhofft sich laut Medienberichten die Hilfe Russlands beim Bau von Satelliten. Im Gegenzug könnte Nordkorea Waffen an Russland für den Einsatz im Krieg gegen die Ukraine liefern, befürchten Experten.

Nun habe das Volumen des Frachttransports zwischen Russland und Nordkorea stark zugenommen, berichtet das Korea-Analyseprojekt Beyond Parallel der amerikanischen Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) unter Berufung auf Satellitenbilder. So wurde am 5. Oktober am Tumangang-Eisenbahnpunkt an der Grenze Nordkoreas zu Russland eine „beispiellose Anzahl“ von ungefähr 73 Güterwagen registriert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ukraine-Krieg: Liefert Nordkorea Waffen und Munition an Russland?

CSIS-Analysten weisen darauf hin, dass Satellitenbilder aus den letzten fünf Jahren maximal 20 Triebwagen gleichzeitig am Standort Tumangang gezeigt hätten. In der Anlage wurden am 18. November 2022 fünf russische Triebwagen aus der fernöstlichen Kleinstadt Chassan gesehen, als das Weiße Haus vermutet hatte, dass Nordkorea Waffen an die Kämpfer der Wagner-Gruppe geliefert hätte.

Der „dramatische“ Anstieg des Schienenverkehrs nach den Putin-Kim-Gesprächen über die militärische Zusammenarbeit deute wahrscheinlich darauf hin, dass Nordkorea Waffen und Munition an Russland liefere, schlussfolgern die Autoren des Berichts. Aufgrund der häufigen Verwendung von Planen zur Abdeckung der Transportkisten und Container sowie der Ausrüstung sei es jedoch unmöglich, die transportierten Güter eindeutig zu identifizieren.

Nordkorea: Handel mit Russland seit Ende 2022 wieder aufgenommen

Darüber hinaus fielen Experten auf den neuen Fotos eine Vielzahl von Transportcontainern im Lagerbereich des Bahnkomplexes auf. Es ist unklar, ob die gelagerten Güter aus Russland oder Nordkorea kommen. Solche Container wurden in Tumangang bisher nicht beobachtet. Entwicklungen andernorts an der Tumangang-Eisenbahnanlage würden darauf hindeuten, dass Nordkorea nicht nur plane, den Grenzverkehr wieder auf das Niveau vor der Corona-Pandemie anzuheben, sondern auch die Kapazität der Anlage an diesem Grenzübergang weiter ausbaue. Militärtransfers zwischen den beiden Ländern würden gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen und zusätzlichen Sanktionen seitens der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten unterliegen, betonen die Autoren des Berichts.

Abgesehen von den vermuteten Waffenlieferungen produzieren nordkoreanische Fabriken entgegen den UN-Sanktionen längst Militäruniformen für russische Soldaten, wie unter anderen der von der Regierung der USA finanzierte Sender Radio Free Asia berichtete. Grundsätzlich häufen sich bereits seit Ende 2022 die Waren in Tumangang, als der Handel zwischen Russland und Nordkorea wieder aufgenommen wurde. Ende Juni 2023 kündigte der russische Minister für natürliche Ressourcen zudem Lieferungen von Getreide nach Nordkorea an. Darüber hinaus liefert Russland nach Angaben des Nordkorea-Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats seit Ende 2022 nach einer fast zweijährigen Pause wieder Erdölprodukte an Nordkorea.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de