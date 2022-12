Neuer Fahrplan in Berlin und Brandenburg tritt in Kraft An diesem Sonntag tritt auch in Berlin und Brandenburg ein neuer Fahrplan für den Regionalverkehr in Kraft. Er soll mehr Sitzplätze, engere Taktungen und mod... dpa

ARCHIV - Der Schriftzug «Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Alles ist erreichbar» steht an einer Regionalbahn der DB. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Berlin -An diesem Sonntag tritt auch in Berlin und Brandenburg ein neuer Fahrplan für den Regionalverkehr in Kraft. Er soll mehr Sitzplätze, engere Taktungen und modernere Züge für die Menschen in der Region mit sich bringen. Die meisten Veränderungen stehen auf dem Netz Elbe-Spree sowie in der Lausitz an. So verspricht der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) eine bessere Erreichbarkeit des Hauptstadtflughafens BER und des Berliner Zentrums etwa von Ludwigsfelde aus. In der Lausitz soll das Angebot laut VBB um 15 Prozent wachsen.