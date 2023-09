Großstädte wie Berlin verlieren ihre Attraktivität – unter anderem, weil es gar nicht mehr möglich ist, eine Wohnung zu finden. Die aktuelle Wirtschaftslage – hohe Preise, gestörte Lieferketten, Zinsen – haben dazu geführt, dass sich Krise im deutschen Wohnungsbau laut einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts zufolge weiter zuspitzt. Im August beklagte jede fünfte Firma abgesagte Projekte, wie das Münchner Institut am Dienstag mitteilte. Im Juli waren es 18,9 Prozent gewesen. „Die Stornierungen im Wohnungsbau türmen sich zu einem neuen Höchststand auf“, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe in einer Erklärung. „Seit Beginn der Erhebung 1991 haben wir noch nichts Vergleichbares beobachtet. Die Verunsicherung im Markt ist riesig.“ Grund sind laut Ifo in erster Linie die stark gestiegenen Baukosten und Zinsen. „Auch das Zurückfahren der Förderung wegen der verschärften Energiesparvoraussetzungen belastet die Kalkulation der Bauherren“, erklärte Wohlrabe.



Viele Baufirmen könnten nun in Schwierigkeiten geraten, 44,2 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben bereits an, einen Auftragsmangel zu verzeichnen. Im Juli waren es noch 40,3 Prozent, im Vorjahresmonat nur 13,8 Prozent. 11,9 Prozent der Unternehmen meldeten Finanzierungsschwierigkeiten. „Das ist der höchste Wert seit über 30 Jahren“, ergänzte Wohlrabe.

Mehr Menschen in Deutschland ziehen heute aufs Land. Damit hat sich das Wanderungsgeschehen in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewandelt. Der Zuzug eröffnet Chancen für den ländlichen Raum: So bleiben Schulen erhalten und dringend benötigte Fachkräfte kommen. Aber er bringt auch Herausforderungen, denn die Gemeinden müssen Infrastruktur vorhalten und die Neuzugezogenen integrieren. Zudem verändert sich das Leben in Dörfern und Kleinstädten, denn die neuen Bewohner bringen eigene Bedürfnisse und Erwartungen mit. Eine aktuelle Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung und der Wüstenrot Stiftung zeichnet das Wanderungsgeschehen der vergangenen Jahre detailliert nach und beschreibt anhand von sechs Fallbeispielen, was die neue Landlust für kleine Gemeinden bedeutet.

„Unsere Analyse der Wanderungsstatistik zeigt auf, dass sich inzwischen mehr Menschen für ein Leben auf dem Land entscheiden als noch vor einem Jahrzehnt“, sagt Frederick Sixtus vom Berlin-Institut. Aktuell erzielen deutschlandweit rund zwei von drei Landgemeinden Wanderungsgewinne – ein Jahrzehnt zuvor galt dies nur für rund jede vierte Landgemeinde. Eine ähnliche Entwicklung erlebten die Kleinstädte. „Diese Veränderungen im Wanderungsverhalten deuten sich schon länger an, seit 2017 hat die neue Landlust dann an Fahrt aufgenommen. Corona hat diesen Trend noch einmal verstärkt“, erläutert Sixtus weiter. Für die kleinen Gemeinden und Städte spielt es dabei kaum noch eine Rolle, ob sie in der Nähe einer Großstadt oder in der Peripherie liegen.

„Das wachsende Interesse am Landleben ist für die kleinen Gemeinden grundsätzlich eine gute Nachricht“, so Catherina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts. „Es bietet die Chance, viele demografische Herausforderungen ländlicher Regionen abzumildern.“ Junge Familien mit Kindern sorgen dafür, dass Schule und Kita erhalten bleiben, und als Fachkräfte sind sie bei ländlichen Mittelständlern sehr begehrt. Der Zuzug stellt für kleine Gemeinden aber auch eine Herausforderung dar. „Neuzugezogene und Alteingesessene müssen das Zusammenleben aktiv gestalten. Eine funktionierende Dorfgemeinschaft ist kein Selbstläufer“, so Hinz.

Das Berlin-Institut hat quer durch die Republik sechs kleine Gemeinden, die zuletzt viel Zuzug erfahren haben, jeweils für rund eine Woche besucht, um zu erfahren, wie die neue Landlust das Zusammenleben auf dem Land verändert: das schwäbische Allmendingen in Baden-Württemberg, das am Nord-Ostsee-Kanal gelegene Borgstedt in Schleswig-Holstein, Großharthau in Sachsen, das oberfränkische Mehlmeisel in Bayern, Sanitz bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern und Wanfried im hessischen Teil des Werratals.

Es sind vor allem Menschen im klassischen Familienalter zwischen 30 und 49 Jahren mit ihren minderjährigen Kindern und Berufseinsteiger zwischen 25 und 29 Jahren, die ländliche Regionen für sich entdecken. Erschwinglicher Wohnraum, eine gute Verkehrsanbindung, ein schneller Internetanschluss und eine gute Kinderbetreuung locken die Menschen in den Ort. Vereine seien hier ein „Integrationsmotor“, wie es einer der befragten Bürgermeister beschreibt. Vielfältige zivilgesellschaftliche Strukturen sind für das Zusammenleben auf dem Land entscheidend. Im Förderverein des örtlichen Schwimmbads, im Sportverein oder bei gemeinschaftlich organisierten Seniorennachmittagen kommen die Menschen zusammen, lernen sich kennen und tragen zur Gestaltung des Ortes bei. Vereine sind zentrale Anlaufstellen für Zugezogene, um im Ort Fuß zu fassen. Darüber hinaus braucht es öffentlich zugängliche Orte, an denen die Menschen im Alltag zusammenkommen und sich austauschen können. Vielerorts auf dem Land verschwinden allerdings immer mehr Kneipen, Gaststätten oder Bäckereien im Ortskern.

Deshalb braucht es neue Ideen. Damit die Ortskerne wieder belebter werden, packen viele Menschen an und schaffen Treffpunkte. Sie machen aus Brachen und Leerständen lebendige Orte, eröffnen Pop-up-Stores oder Räume für Workshops, Ausstellungen, Konzerte oder Nachbarschaftstreffen. „Ideenreichtum und ehrenamtliches Engagement sind schon immer ein wesentlicher Garant für die Lebensqualität in Dörfern und kleinen Städten“, betont Manuel Slupina, Leiter des Themengebiets Stadt & Land der Wüstenrot Stiftung. „Mit den Zugezogenen kommen weitere potenziell Engagierte, die das Dorfleben mitgestalten und mit Ideen stärken können.“ (mit dpa)