Neue Haltung: Moldawien bezeichnet Russland erstmals als „gefährlichste Bedrohung“

Moldaus Präsidentin Maia Sandu hat Russland erstmals öffentlich als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ bezeichnet. Das osteuropäische Land hat zwar schon früher den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und die Zusammenarbeit mit Russland eingestellt, doch so scharf war der Ton noch nie: Kischinau betonte immer wieder seinen neutralen Status.

Die neue Bezeichnung wurde in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie des Landes bekannt gegeben, die Präsidentin Maia Sandu am Mittwoch vorgestellt hatte. Es muss vom Parlament genehmigt werden, bevor es offiziell angenommen wird. Sandu fügte am Mittwoch hinzu, Russland beabsichtige, „unsere Staatlichkeit zu liquidieren“, wie die britische Zeitung Financial Times (FT) schreibt. Moldaus neue Haltung, so Sandu, beinhaltete die Konsultationen mit amerikanischen, britischen sowie EU-Beamten und würde ihre Regierung dazu verpflichten, „erhebliche Investitionen in Verteidigungs- und Sicherheitssysteme“ zu tätigen, einschließlich militärischer Ausbildung mit westlichen Partnern.

Neue Haltung gegenüber Moskau: Moldau will auch der EU beitreten

Im neuen Strategiedokument heißt es wortwörtlich: „Die Russische Föderation und ihre Stellvertreter in der Republik Moldau stellen die gefährlichste und hartnäckigste Bedrohungsquelle dar, die, wenn sie nicht bekämpft wird, schwerwiegende Auswirkungen auf die Staatlichkeit, die Demokratie und den Wohlstand des Landes haben kann.“

Gegenüber der FT sagte die Präsidentin: „Zum ersten Mal machen wir sehr deutlich und offen, dass Russland die größte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit darstellt.“ Diese deutliche Positionierung gegen Russland kann auch als strategischer Schachzug verstanden werden. Moldau gehört neben der Ukraine und Georgien zu den Staaten, die Mitglieder der Europäischen Union werden wollen.

Infolge des Ukraine-Krieges sah sich das Land dazu veranlasst, den Betritt in die EU schnellstmöglich zu vollziehen. Dadurch erhofft sich Moldau unter anderem schnellere Hilfen, sollte es zu einer Auseinandersetzung mit Russland kommen. Die Europäische Kommission wird Anfang nächsten Monats einen Bericht zu den Reformbemühungen Moldaus vorlegen, bevor die EU-Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres eine Entscheidung darüber treffen, ob formelle Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden sollen.

Moldau: „Russland plant, einen militärischen Landkorridor zu schaffen“

Die Regierung in Kischinau veröffentlichte am Mittwoch darüber hinaus einen Bericht, in dem steht, Russland beabsichtige, „einen militärischen Landkorridor in Richtung der Republik Moldau zu schaffen, der die Voraussetzungen für eine sofortige gewaltsame Änderung der Verfassungsordnung und die Liquidierung unserer Staatlichkeit schaffen würde“. Zudem wurde vor russischen „Hybridoperationen“ in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Energie, Soziales, Information und Cyber gewarnt. Letzte Woche behauptete Sandu, die paramilitärische Wagner-Gruppe aus Russland stecke hinter einem Putschversuch in Moldau Anfang des Jahres und Moskau versuche, die Kommunalwahlen im Land im nächsten Monat zu beeinflussen.



