Berlin - Es ist ein ungewöhnlicher Schritt: Nach einer langen Karriere beim Branchenriesen Deutsche Bank ist Markus Pertlwieser vor zwei Wochen zum kleinen Berliner Banking-Startup Penta gewechselt. Der 46-Jährige führt das Berliner Fintech seit Mitte Februar als Chief Executive Officer (CEO). Auf den neuen Chef folgte schnell frisches Geld: Nachdem bekannt wurde, dass Pertlwieser neuer Penta-CEO wird, konnte sich das Unternehmen eine weitere Finanzierung in Höhe von sieben Millionen Euro sichern. Bereits im Jahr 2020 waren Investoren von Penta überzeugt: Zusammen mit der aktuellen Finanzspritze konnte das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten insgesamt 30 Millionen Euro einwerben. Die Erwartungen der Investoren an Penta und den neuen CEO Pertlwieser sind entsprechend groß.

Digitalisierung braucht Geld und Geduld

Pertlwieser gilt als ausgewiesener Digitalexperte. In seiner Zeit bei der Deutschen Bank wurden durch ihn zahlreiche Innovationen vorangebracht. Dazu gehört auch die Plattform Zinsmarkt, auf der Kunden der Deutschen Bank die Festgeld-Angebote verschiedener Banken miteinander vergleichen und auch gleich abschließen können – weil bei dem Vergleich auch die Angebote von Fremdbanken berücksichtigt wurden, machte sich Pertlwieser konzernintern dabei nicht nur Freunde.

Pertlwieser wies öffentlich immer wieder darauf hin, dass sich Banken als Plattform-Anbieter etablieren müssen, damit sie eine Zukunft haben können, denn die Wertschöpfung entstehe künftig vor allem auf der Seite des Vertriebs - sich nur auf die Bereitstellung von Bankdienstleistungen zu beschränken, reiche deshalb nicht mehr. Pertlweiser wollte zu diesem Zweck die zum Deutsche Bank-Konzern zugehörige Norisbank zu einer Digitalbank umbauen, das Geldinstitut sollte dabei zum Testlabor für den technologischen Umbau des Privatkundengeschäfts werden - das Projekt wurde jedoch nicht weiter vorangetrieben.

Für die Entwicklung neuer Plattformen fehlte es zuletzt neben den Ressourcen vor allem an der Geduld. Die Digitalstrategie der Deutschen Bank sollte sich künftig verstärkt am klassischen Bankgeschäft orientieren und vor allem Kosten sparen, für Experimente im Bereich Digitalisierung blieb da kein Raum. Nicht alle Digitalprojekte, die von Pertlweiser initiiert wurden, waren zudem ein Erfolg: Die Kundenkarten App Yunar wurde letztes Jahr eingestellt, ein Versuch externe Investoren an Bord zu holen, schlug fehl, auch der Robo-Advisor Robin, der Kundengelder automatisch anlegen soll, blieb hinter den Erwartungen zurück. Dass die von der Deutschen Bank zuletzt nur halbherzig verfolgte Digitalisierungsstrategie sich dennoch als Fehler herausstellen könnte, deutet ein Blick auf die Konkurrenz an: Während man weitere Investitionen bei der Digitalisierung scheute, konnte sich mit N26 in Deutschland eine überaus erfolgreiche Digitalbank mit über 5 Millionen Kunden etablieren.

Der Wechsel zu Penta ist konsequent

Vor diesem Hintergrund ist der Wechsel zu Penta konsequent. Das Fintech hat sich als Banking Plattform für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert und bietet vor allem Geschäftskonten für junge Unternehmen an – gerade bei Berliner Startups gilt Penta als erste Adresse bei der Firmengründung. Das Geschäft mit kleinen Unternehmen gilt bei den etablierten Banken oft als unattraktiv, der Verwaltungsaufwand ist hoch und die Margen zu gering. Umgekehrt erleben Startup-Gründer und Selbstständige die Beantragung eines Geschäftskontos oft als äußert umständlich und bürokratisch. Diese Nische nutzt Penta, nach Unternehmensangaben vergeht zwischen dem Antrag und Einrichtung eines Geschäftskontos regelmäßig nicht mehr als 48 Stunden. Dass dabei nicht immer alles reibungslos abläuft, beweisen die Kundenrezensionen im Internet, in denen teilweise deutlich längere Wartezeiten beklagt werden, doch im Großen und Ganzen sind die Rückmeldungen der Kunden überwiegend positiv.

Foto: Penta Dr. Markus Pertlwieser Der neue CEO von Penta war über 12 Jahre bei der Deutschen Bank, zuletzt als Chief Digital Officer für das Privat- und Firmenkundengeschäft. Zuvor war er bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Pertlwieser hat am Karlsruher Institut für Technologie Wirtschaftsingenieurwesen studiert und an der Universität Kassel promoviert.

Penta hat die Geschäftsfelder im letzten Jahr durch Kooperationen stark erweitert und Lücken im Service-Angebot geschlossen: Durch die Zusammenarbeit mit Banxware lassen sich KfW-Schnellkredite über Penta erstmals komplett digital beantragen, mit Raisin wird für Geschäftskunden nunmehr Tages- und Festgeldkonten angeboten, weiterhin wurde eine Schnittstelle zum Buchhaltungs- und IT-Dienstleister DATEV eingerichtet. Da Pertlwieser in seiner Zeit bei der Deutschen Bank auch im Startup-Bereich ein umfassendes Netzwerk aufbauen konnte, ist zu erwarten, dass diese Kooperationen auch künftig bei der Unternehmensentwicklung eine wichtige Rolle spielen werden.