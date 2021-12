Berlin/Frankfurt a. M. - Joachim Nagel rückt an die Spitze der Bundesbank auf. Finanzminister Christian Lindner (FDP) teilte am Montag mit, dass er – gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) – den 55-jährigen Volkswirt als neuen Präsidenten der Zentralbank vorschlagen werde. Es ist zugleich die erste richtungsweisende finanzpolitische Entscheidung der Ampel in Berlin: Nagel gilt wie sein Vorgänger Jens Weidmann als Anhänger einer stabilitätsorientierten Geldpolitik. Finanzminister Lindner sprach von einer erfahrenen Persönlichkeit, „die die Kontinuität der Bundesbank sichert“.