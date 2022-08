In Berlin wird laut der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) pro Kopf im bundesweiten Vergleich bereits am wenigsten Energie verbraucht. Und die Wirtschaft habe bereits viel eingespart. Aber das reiche nicht aus, um das Sparziel „Zehn Prozent plus X“ zu erreichen. Denn der russische Angriffskrieg habe ja alle vor neue Herausforderungen gestellt.

Deswegen haben Franziska Giffey, Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) und Wirtschaftsvertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Berlin, der Handwerkskammer Berlin und der Vereinigung der Unternehmerverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) am Montag die sogenannte Charta „Wirtschaft spart Energie“ unterzeichnet. Ein neues Energiesparbündnis auf Berliner Ebene wurde damit geschmiedet.

Kontrolle bei der Durchsetzung? Gibt es nicht. Die Vereinbarungen zum Energiesparen seien freiwillig, sagte Giffey – man wolle nicht auf Verbote, sondern auf Angebote setzen. Was bedeutet „Zehn Prozent plus X“, wenn die EU da eine klare Einsparungsvorgabe von mindestens 15 Prozent hat? Da die Unternehmen in Berlin bereits viel einsparen würden, so Giffey, dürften sie selbst entscheiden, wie viel sie über zehn Prozent als Mindestziel hinaus noch sparen könnten. Die Verbesserung der Energieeffizienz, die Einschränkungen bei der Raumtemperatur, den Klimaanlagen und der Beleuchtung müssten im Vordergrund stehen.

Kastenbrote gegen runde Brote

Auf den ersten Blick scheint das Symbolpolitik pur. Wozu überhaupt neue Papiere feierlich unterzeichnen, die fast keine konkreten Ziele und Instrumente enthalten? Die Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, Carola Zarth, verwies auf die Bäckereien: Viele Bäcker würden sich überlegen, ob sie ab jetzt nicht nur noch Kastenbrote backen, denn runde Brote würden deutlich mehr Energie verbrauchen. Auch das wäre ihre individuelle Entscheidung, man könne nicht alle zwingen, nur noch Kastenbrote zu backen. Denn der Kunde möge schon die runden Brote und wolle sie weiterhin haben.

„Wir wollen einen Weg gehen, der auf Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung setzt und unterschiedliche Wege ermöglicht, die zu einem Ziel führen“, so Giffey, und das heiße, „der Wirtschaft die Freiheit und Kreativität zu lassen, für sich den besten Weg zu finden“. Im Sitz der Regierenden Bürgermeisterin und der Senatskanzlei, dem Roten Rathaus mit 197 Büros, steige man als Beispiel gerade in allen Büros auf energieeffiziente LED-Lampen um.

Halb leerer Kühlschrank verbraucht mehr Energie?

„So geht es auch bei den Raumtemperaturen. Wir haben 20 Grad für unsere Verwaltungsbüros vereinbart und 16 Grad in den Fluren“, so die SPD-Politikerin weiter. Die soziale Hilfsorganisation Caritas, die sich gerade auf Energieberatung in den Privathaushalten spezialisiert habe, empfehle etwa für die Alleinlebenden, die oft nicht einen prall gefüllten Kühlschrank hätten, diesen mit leeren Flaschen zu füllen. So lagere man zwar nicht mehr Lebensmittel, könne aber Energie sparen.

Homeoffice fürs Energiesparen soll freie Entscheidung bleiben

Und wie ist es um das Homeoffice fürs Energiesparen bestellt, das Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Ende Juli vorgeschlagen hatte, lautete die Frage der Berliner Zeitung. Ob die Unternehmen in Berlin diese Möglichkeit ernsthaft in Betracht ziehen und was die Arbeitnehmer dafür kriegen würden?

UVB-Präsident und führender Personalmanager bei Siemens, Stefan Moschko, warnte an der Stelle vor staatlichem Einfluss. „Was wir als Unternehmen nicht brauchen, sind staatliche Vorgaben, dass alle ins Homeoffice gehen müssen. Wir haben aus der Pandemie die Lehren gezogen, dass wir schon sehr darauf achten, für welche Unternehmen das ein Thema wäre. Bei Siemens ist das Homeoffice schon ein fester Bestandteil des Arbeitslebens, aber freiwillig und für ein, zwei Tage in der Woche.“ Die Betriebe müssten das also selbst aufgrund ihrer Struktur entscheiden, umso mehr, weil es Diskussionen gebe, welche Zuschüsse für Heiz- und Stromkosten Arbeitnehmer erhalten könnten.