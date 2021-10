Berlin - Kiffen kommt in Mode. Diesen Eindruck kann man zumindest bekommen, wenn man die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene zwischen SPD, Grüne und FDP verfolgt. Während letztere zwei Parteien den Besitz und Konsum von Cannabis erlauben wollen, will die SPD zumindest den Besitz von kleinen Mengen des Rauschmittels nicht mehr strafrechtlich verfolgen. Klingt nach goldenen Zeiten für Hanf-Händler.

Denn die gibt es bereits, am Freitag findet in Berlin nach einem Jahr Pandemie-Pause wieder die „Mary Jane“ statt, Deutschlands größte Hanfmesse. Mehr als 220 Aussteller werden vom 22. bis 24. Oktober in der Arena Alt-Treptow, wo bis vor gut zwei Monaten noch geimpft wurde, über neue Produkte und Trends diskutieren und vorführen, was im Hanf-Bereich bereits jetzt legal ist.

„Durch die Pandemie haben die Deutschen ein neues Hobby für sich entdeckt: Heimgärtnern“, sagt Nhung Nguyen, Co-Chefin des Berliner Messebetreibers, beim Vorgespräch am Dienstag. Große Zuwächse generierten spezielle Erde, Dünger, Bewässerungs- oder Gewächshaus-Systeme für die Zucht zu Hause. Wobei sie klarstellt: „Es werden keine Samen oder Pflanzen mit höherem THC-Gehalt verkauft.“

Denn das wäre nach wie vor illegal in Deutschland. Der THC-Gehalt sorgt maßgeblich für den Rausch.

Bei aller Euphorie in den Legalisierungs-Debatten: In Deutschland ist laut Betäubungsmittelgesetz nach wie vor der Besitz von Cannabis für alle strafbar, die keine Erlaubnis für das Mittel haben, etwa zu medizinischen Zwecken. Für den Besitz drohen Geld- oder Haftstrafen von bis zu fünf Jahren.

Bis zu 2,66 Milliarden Euro an Steuereinnahmen möglich

Aber es kommt Bewegung in die Thematik. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich zuletzt dafür aus, für eine künftige Bundesregierung die Legalisierung von Cannabis zu vereinbaren. Grüne und FDP fordern Fachgeschäfte, die den Jugendschutz kontrollieren, den Schwarzmarkt bekämpfen und nebenbei laut FDP bis zu einer Milliarde Euro Steuern jährlich einbringen würden.

Laut einer Studie des Deutschen Hanfverbandes könnten es sogar bis zu 2,66 Milliarden Euro sein. In Deutschland werden bereits 1,8 Milliarden Euro Umsatz mit Nutzhanf gemacht. Ein großer Markt.

Während in einigen US-Bundesstaaten sowie Ländern wie Kanada oder Uruguay Cannabis komplett legalisiert wurde, wird in Deutschland vor allem online mit Hanfprodukten gehandelt. Es gebe viele neue Start-ups im Markt, berichtet Messebetreiberin Nguyen, die stresshemmende, beruhigende Wirkung von CBD-Produkten sei besonders im Lockdown gefragt gewesen. „Mittlerweile haben selbst Oma und Opa CBD-Öl im Schrank“, behauptet Nguyen über das legale Cannabis-Derivat ohne THC.

CBD-Gleitgel für intensivere Orgasmen?

Mittlerweile kämen immer neue Produkte hinzu wie CBD-Spray, neue Geschmackssorten oder sogar CBD-Gleitgel. Es sei sogar einer der Topseller bei den Deutschen, sagt Ngyuen. „Es soll entkrampfend wirken, die Durchblutung fördern und die Empfindlichkeit erhöhen, zu intensiveren Orgasmen führen.“

Ob das zutrifft, sei dahingestellt. Laut Gegnern der Legalisierung ist THC-haltiges Cannabis unter anderem schädlich für das Gedächtnis, führt zu Nebenwirkungen wie Verwirrtheit und Angstzuständen. Befürworter entgegnen, es sei nicht gefährlicher als Alkohol und Tabak, die legal seien und zu mehr Todesfällen führten.

Die Messe „Mary Jane“, die seit 2016 in Berlin stattfindet, freut sich jedenfalls über die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Und hat selbst einen Standpunkt zur Debatte. „Wir befürworten eine legalisierte, begrenzte Abgabe“, sagt Nguyen. Zudem müssten die Regelungen für die Menge, die von den Behörden als Eigenbedarf nicht verfolgt werden, vereinheitlicht werden. In zwölf Bundesländern liegt die Obergrenze für Cannabis-Besitz bei sechs Gramm, in Berlin bei 15 Gramm.

Soziale Isolation im Lockdown führte zu mehr Konsum

Das müsse klarer werden, fordert Nguyen, und gerade jugendliche Konsumenten müssten besser geschützt werden. Ihnen werde auf dem Schwarzmarkt zunehmend gestrecktes Marihuana verkauft, um mit psychoaktiven Substanzen die Wirkung auf unnatürliche Weise zu verstärken. Denn auch das sei der Teil der Wahrheit: „Der Konsum von Tabak und Cannabis ist im Lockdown gestiegen, auch auf dem Schwarzmarkt“, sagt Nguyen. „Vielen hat es offenbar geholfen, die soziale Isolation zu überstehen.“

Zumindest diese Zeiten scheinen vorbei: Zu der „Mary Jane“-Messe werden von Freitag bis Sonntag 25.000 Besucher erwartet.