Der Europarat hat die Begründung der Sanktionen gegen einflussreiche Einzelpersonen aus Russland angepasst. Im neuen Sanktionspapier des Europarats vom 13. September werden Alischer Usmanow, Roman Abramowitsch, Oleg Deripaska und andere nicht mehr als „Oligarchen“, sondern als „führende Geschäftsleute“ („leading businessperson“) bezeichnet.

Usmanow ist zum Beispiel der neuen Beschreibung zufolge „ein kremlfreundlicher führender Geschäftsmann mit Interesse an Eisenerz sowie Stahl-, Medien-, Telekommunikations- und Internetunternehmen“; Abramowitsch – „ein führender russischer Geschäftsmann, der seit langem eng mit dem Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, verbunden ist“.

Russland-Sanktionen: Aus Oligarchen werden führende Geschäftsleute

Die Bezeichnung „Oligarch“ wurde auch aus Beschreibungen des Treffens von Präsident Wladimir Putin mit Vertretern der russischen Wirtschaft am 24. Februar 2022 entfernt. An den meisten Stellen handelt es sich jetzt um das „Treffen führender Geschäftsleute im Kreml“. Der „engste Kreis“ um Wladimir Putin besteht entsprechend aus „führenden Geschäftsleuten“. Lediglich in der Begründung zu Wladimir Raschewski, dem ehemaligen Chef des Düngerherstellers Eurochem, werden nach wie vor das „Treffen der Oligarchen im Kreml“ sowie der „engste Kreis der Oligarchen“ um Putin erwähnt.

Dutzende russische Geschäftsleute hatten vor EU-Gericht die Sanktionen der EU gegen ihre Personen angefochten und erklärten dabei, sie seien keine Oligarchen. Beispielsweise bestritt der Vorstandsvorsitzende des Magnitogorsker Metallurgischen Kombinats (MMK), Wiktor Raschnikow, dass er ein Oligarch sei. Das Gericht lehnte seine Klage auf Aufhebung der Sanktionen jedoch ab und ging nicht auf die Frage ein, ob Raschnikow als Oligarch bezeichnet werden könne oder nicht.

Die EU-Behörden begründen ihre Entscheidung nicht, warum die sanktionierten wohlhabenden Unternehmer für sie nicht mehr als Oligarchen gelten. In dem aktualisierten Sanktionsdokument werden darüber hinaus Personen erwähnt, die nicht länger sanktioniert werden. Das sind der ehemalige Chef des Online-Händlers Ozon, Alexander Schulgin, der Eigentümer der Unified-Social-Network-Gruppe Grigori Berjoskin und der Unternehmer und das ehemalige Mitglied des Föderationsrates Farchad Achmedow. Auch der im Herbst 2022 im Ukraine-Krieg verstorbene Oberst der russischen Armee, Georgi Schuwajew, wurde von der Sanktionsliste gestrichen.



