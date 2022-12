Neues Schiffshebewerk nach Störfall gesperrt Störungsfrei lief das neue Schiffshebewerk auch bisher nicht. Der Bauherr setzte auf Fortschritte im neuen Jahr. Nun hat ein Störfall weitreichendere Folgen.... dpa

ARCHIV - Ein Ausflugsschiff kommt aus dem neuen Schiffshebewerk in Niederfinow gefahren. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Niederfinow -Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow ist nach einem Störfall bis zum 15. Januar für den Verkehr gesperrt worden. Ein mechanischer Schaden am Sicherungssystem sei nicht auszuschließen, teilte das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin am Freitag mit. Am 16. Dezember sei es bei zweistelligen Minusgraden zu einem außerplanmäßigen Störfall am neuen Hebewerk mit einer Schiefstellung des Troges um 40 Zentimeter gekommen.