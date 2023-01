Niedriger Frauenanteil bei Tech-Jobs schadet Wirtschaft Jungen sind in der Schule in Mathe nicht besser als ihre Mitschülerinnen. Doch nach der Schulausbildung entscheiden sich nur wenige Mädchen für einen Tech-St... dpa

ARCHIV - Eine Teilnehmerin arbeitet in Berlin bei einem Programmierkurs an einem Laptop. dpa Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Düsseldorf -Die wirtschaftliche Entwicklung in Europa könnte einer Studie zufolge mit einem höheren Frauenanteil in Tech-Jobs spürbar angekurbelt werden. Bislang seien 22 Prozent der Arbeitsplätze in diesem Bereich in den EU-Mitgliedstaaten von Frauen besetzt, geht aus einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens McKinsey hervor.