Niemand arbeitet weniger als die Deutschen? Experte erklärt: „Die goldenen Zeiten sind vorbei“

In fast allen Branchen mangelt es an Personal. Überstunden sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die Klagen der Industrie nach dem Motto „Niemand arbeitet so wenig wie die Deutschen“, die wir vor wenigen Tagen in einem Text wiedergegeben haben, mögen in diesem Kontext paradox erscheinen und für Irritationen sorgen. Auch wenn Studien belegen, dass die Arbeitsproduktivität in der deutschen Wirtschaft tatsächlich abnimmt.