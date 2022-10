Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften wird verkündet Alle Nobelpreise sind für dieses Jahr vergeben, nur die Auszeichnung in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften fehlt noch. Geht der renommierte Preis einmal... dpa

ARCHIV - Das Nobelpreismuseum in der Stockholmer Altstadt. Steffen Trumpf/dpa

Stockholm -Zum Abschluss der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben werden am Montag die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Frühestens um 11.45 Uhr wird die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekanntgeben, wer den Wirtschaftsnobelpreis in diesem Jahr erhält. Vergangenes Jahr waren die in den USA forschenden Ökonomen David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens mit der prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt worden.