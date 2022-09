Noch keine Lösung für Öl via Polen für PCK-Raffinerie Die für Ostdeutschland wichtige Raffinerie braucht ab 1. Januar Ersatz für russisches Öl. Ein Teil soll über Rostock kommen. Über weitere Mengen muss der Bun... dpa

ARCHIV - PCK steht auf einem Gebäude der Raffinerie PCK in Schwedt. Annette Riedl/dpa/Archiv

Schwedt -In den Verhandlungen mit Polen über Öllieferungen an die PCK-Raffinerie in Schwedt gibt es noch keine Lösung. Es gebe keinen neuen Stand, berichtete die Bürgermeisterin von Schwedt, Annekathrin Hoppe (SPD), am Freitag nach einer Sitzung der Task Force zur Zukunft der Anlage. Die Bundesregierung habe die Aufgabe, intensiv weiter daran zu arbeiten, um ab Januar zusätzliche Mengen Öl über Danzig zu bekommen. „Das wäre sehr wichtig für Schwedt.“