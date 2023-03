Nord Stream: Anschlag „geschah am schlimmsten Ort, den man sich vorstellen kann“

Die Explosionen von Nord Stream 1 und 2 in der Nähe von Bornholm im vergangenen September haben laut einer neuen Studie massive Schäden am Meeresboden in einem besonders gefährdeten Gebiet der Ostsee verursacht. Die vier Explosionen haben demnach 250.000 Tonnen kontaminierten Meeresboden aufgewühlt – eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Bornholm. Ein Problem für das Ökosystem dürfte am Standort liegen, wo es zur Explosion kam: Die Explosionen ereigneten sich nämlich in der Nähe von Bereichen, auf denen zu früheren Zeiten toxische Abfälle im Meer deponiert worden waren.

Die Explosionen ereigneten sich in der Nähe einer bekannten Deponie für chemische Waffen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo im Jahr 1947 etwa 11.000 Tonnen chemischer Kampfstoffe (Chemical Warfare Agents, CWA) im Meer versenkt wurden, was zu Umweltbedenken hinsichtlich der Freisetzung von CWA geführt hat, so die Studie. Es gäbe verschiedene CWA-Rückstandsverbindungen, die entweder aus Senfgas oder auf Arsen basierenden CWAs stammen.

Die Explosionen setzten laut der Studie Sedimente frei, die diese giftigen Substanzen enthalten haben könnten. Dies könnte dazu geführt haben, dass möglicherweise mehrere Meerespopulationen vom Aussterben bedroht sind, darunter der Ostseekabeljau und Schweinswale, die beide Brutgebiete in der Nähe der Explosionszonen hatten.

Bo Øksnebjerg, der Generalsekretär des World Wide Fund for Nature (WWF), forderte die dänische und die schwedische Regierung auf, einen „Meeresplan“ auszuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Ostsee vor künftigen Vorfällen dieser Größenordnung geschützt ist. Der Anschlag habe sich „wirklich am schlimmsten Ort“ ereignet, den man sich vorstellen könne: „Es ist eine Tragödie, dass dies genau hier passiert ist, wo die Natur bereits vollständig auf den Knien ist. Das ist ein weiterer Nagel am Sarg der Ostsee.“

Der Bericht ist die Arbeit von Forschern aus Dänemark, Deutschland und Polen. Der Leiter der Forschungsgruppe, Hans Sanderson vom Institut für Umweltwissenschaften der Universität Aarhus, sagte laut Copenhagen Post, der Anschlag könnte dazu führen, „dass Fische, die Substanzen wie Blei und TBT ausgesetzt waren, krank werden“. Einige würden sterben, andere würden Schwierigkeiten haben, sich fortzupflanzen, so Sanderson.

Darüber schätzen die Forscher, dass wahrscheinlich alle Schweinswale in einem Umkreis von vier Kilometer um die Explosionen durch die Druckwellen getötet wurden und dass alle Schweinswale in einem Umkreis von 50 Kilometer durch die Explosion taub geworden sein könnten.

Als Reaktion auf den Bericht versprach der dänische Umweltminister, Magnus Heunicke, dass die Regierung „die Informationen kontinuierlich überwachen und mit unseren Nachbarländern rund um die Ostsee teilen wird, damit wir ein Gesamtbild der Folgen haben und diese im relevanten Umfang nachverfolgen können“.

„Es ist zutiefst besorgniserregend für die Ostsee, denn der Bericht zeigt, dass die Explosion den Zustand eines Meeresgebiets verschlechtert, das sich bereits in einem zutiefst ernsten und kritischen Zustand befindet“, sagte Maria Reumert Gjerding, die Leiterin von Dänemarks Naturschutzverband (Naturfredningsforening), dem dänischen Radiosender DR.