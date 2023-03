Nord Stream: Dänemark findet mysteriösen Gegenstand auf dem Meeresgrund

Rund sechs Monate nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gaspipelines hat Dänemark nach Angaben der Dänischen Energiebehörde ein etwa 40 Zentimeter hohes und zylinderförmiges Objekt auf dem Grund der Ostsee gefunden. Der Gegenstand sei kürzlich nahe der gesprengten Pipelines von Nord Stream gefunden worden. Das Teil sei bereits von den dänischen Streitkräften untersucht worden, es stelle keine Gefahr dar. Es sei möglich, dass es sich um eine Rauchboje handele. Dänemark hat der Nord Stream 2 AG angeboten, an der Bergung teilzunehmen, hieß es in der Mitteilung der dänischen Energiebehörde.

Russland begrüßte die Einladung. Es sei „eine positive Nachricht, wenn der Pipeline-Eigentümer zu wichtigen Ermittlungshandlungen eingeladen wird“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Es müsse untersucht werden, ob das gefundene Objekt etwas mit dem „Terrorakt“ gegen die Nord-Stream-Leitungen zu tun habe, meinte er. Peskow sagte: „Und anscheinend hat es das.“

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vergangene Woche gesagt, ein von Gazprom gemietetes Schiff habe etwa 30 Kilometer von den Explosionsorten entfernt ein antennenähnliches Objekt gefunden. Es war nicht klar, ob er sich auf dasselbe Objekt bezog, das die dänischen Behörden zu bergen versuchen werden, berichtet Reuters.

Ende September 2022 waren als Folge von Explosionen nahe der dänischen Ostsee-Insel Bornholm insgesamt vier Lecks an den beiden Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden. Die Behörden gehen von Sabotage aus. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Laut einem Artikel des US-Journalisten Seymour Hersh ist die US-Regierung gemeinsam mit Norwegen für den Anschlag verantwortlich. Washington und Oslo bestreiten jeden Verwicklung. Laut der New York Times und der Zeit wurde der Anschlag von anonyme Ukraine-Sympathisanten und anonymen Putin-Gegnern durchgeführt. Die Regierung in Kiew gibt an, mit der Sprengung nichts zu tun zu haben. (mit dpa)