Moskau/Washington - Der Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin am Dienstag dauerte rund zwei Stunden, wie russische Nachrichtenagenturen am Dienstagabend meldeten. Die beiden Staatschefs hielten den Videogipfel vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen im Ukraine-Konflikt ab. Biden wollte mit dem Kreml-Chef darüber sprechen, wie eine militärische Eskalation in dem Konflikt verhindert werden kann. Themen sollten außerdem die Nato-Osterweiterung, Afghanistan und bilaterale Fragen sein. Corona stand nicht auf der offiziellen Tagesordnung. Details des Gesprächs sind noch nicht bekannt.

Russland sieht vor allem die Präsenz US-amerikanischer, kanadischer und britischer Truppen in der Ukraine als Bedrohung. Moskau hat daher etwa 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze zehntausende Soldaten zusammengezogen. Die Regierung in Kiew äußerte die Befürchtung, dass die russische Armee in die Ukraine einmarschieren könnte. Moskau weist dies zurück und wirft der Ukraine seinerseits Provokationen vor.

Im Anschluss an den Videogipfel will sich der US-Präsident mit seinen europäischen Verbündeten austauschen. Biden werde nach dem Gespräch eine Telefonkonferenz mit der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, dem italienischen Regierungschef Mario Draghi und dem britischen Premierminister Boris Johnson abhalten, teilte das Weiße Haus mit. Außerdem möchte Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selensky über das Gespräch informieren.

Während das Weiße Haus zunächst keine TV-Bilder von dem Gipfel verbreitete, zeigte das russische Staatsfernsehen Putin am Dienstag an seinem Schreibtisch vor einem Bildschirm. „Gut, Sie wieder zu sehen“, sagte Biden zur Begrüßung. Leider sei der Kremlchef Ende Oktober nicht beim G20-Gipfel in Rom gewesen. Nächstes Mal wolle er Putin wieder persönlich treffen, sagte der US-Präsident.

Von dem Gipfel seien keine Durchbrüche zu erwarten, hatte Kremlsprecher Dmitri Peskow betont. Es handele sich um „ein Arbeitsgespräch in einer sehr schwierigen Zeit“. Wenige Stunden vor der Schalte, die demnach über eine besonders geschützte und abhörsichere Leitung geführt wurde, waren mit Blick auf die Ukraine zudem noch einmal warnende Worte aus Moskau gekommen.

„Russland hat nicht vor, irgendjemanden anzugreifen, aber wir haben unsere Befürchtungen und unsere roten Linien“, sagte Peskow vor dem Videogipfel. In der vergangenen Woche hatte Putin erklärt, dass etwa die Verlegung von militärischer Nato-Infrastruktur in die Ukraine aus russischer Sicht inakzeptabel sei. Der Kremlchef sprach sich für ein schriftlich vereinbartes Ende der Nato-Osterweiterung aus.

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow warnte in einem Interview des US-Senders CNN, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine ein „wirklich blutiges Massaker“ bedeuten würde. Moskau wiederum forderte von Kiew eine Garantie, die von den prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete im Donbass nicht anzugreifen. Im Falle eines Angriffs durch die Ukraine sähe Russlands Militärdoktrin klar einen Einmarsch vor - weil im Donbass auch viele russische Staatsbürger leben.

Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich besorgt über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa setzten Prinzipien voraus, die in der Entspannungspolitik ausgehandelt worden seien und bis heute fortwirkten, mahnte Scholz. „Dazu gehört die Unverletzlichkeit und Unverletzbarkeit der Grenzen.“ Für Deutschland geht es in dem Konflikt auch um die Pipeline Nord Stream 2: Bloomberg berichtet, dass die US-Regierung von Deutschland eine Zusage fordert, die Pipeline zu stoppen, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Für die SPD, deren Altkanzler Gerhard Schröder als Aufsichtsrat von Nord Stream 2 im Sold Putins steht, und die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, deren Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ein wirtschaftliches Interesse an Nord Stream 2 hat, wäre dies ein Dilemma. Deutschland kann nicht beeinflussen, ob Russland – etwa nach einer Provokation oder durch einen Fehler – die Lage eskaliert. Noch ist nicht klar, wie die neue Bundesregierung auf die US-Forderungen reagiert hat. Die Grünen waren immer entschiedene Gegner von Nord Stream 2.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drohte Moskau mit weiteren Sanktionen. Die Europäische Union werde auf weitere Aggressionen Moskaus regieren, sagte sie. Bestehende Sanktionsregime könnten erweitert oder neue Strafmaßnahmen ergriffen werden. Sie wolle noch einmal „die uneingeschränkte und unerschütterliche Unterstützung der EU für die Ukraine“ unterstreichen. Derzeit seien es Russlands bewusste Entscheidungen und aggressive Handlungen, die die Sicherheit Europas destabilisierten. (mit dpa und AFP)

Westliche Medien waren enttäuscht, dass sie russische Bilder zeigen mussten. Die dpa berichtet:

Die vielen Konflikte zwischen den USA und Russland werden so schnell nicht gelöst werden. Den Kampf um die visuelle Deutungshoheit beim Videogipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin könnte am Dienstag aber Moskau für sich entschieden haben.

Während das Weiße Haus zunächst keine TV-Bilder vom Auftakt der Gespräche veröffentlichte, zeigte das russische Staatsfernsehen solche Aufnahmen - die auch US-Sender übernahmen. Ein ungewohnter Anblick: Beim US-Kanal CNN liefen plötzlich Aufnahmen mit kyrillischem Begleittext. Vor allem aber dominierte Putin die Bilder klar, Biden wirkte auf dem meterweit entfernten Monitor klein und unbedeutend.

Auch in Sachen Geschwindigkeit lag Moskau am Dienstag zeitweise vor Washington: Der Kreml meldete das Ende der gut zweistündigen Gespräche um 18.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, das Weiße Haus verschickte die Mitteilung elf Minuten später.

Die CNN-Korrespondentin für das Weiße Haus, Kaitlan Collins, zitierte in ihrem Tweet um 18.19 Uhr über den Abschluss des Gipfels russische Journalisten mit Kreml-Informationen. Bei den Inhalten des Gesprächs war dann allerdings Washington schneller: Biden habe Putin im Falle einer Eskalation im Ukraine-Konflikt mit Konsequenzen gedroht, teilte das Weiße Haus um 19.12 Uhr mit. Vom Kreml war zu dem Zeitpunkt zu inhaltlichen Aspekten noch nichts verlautet.