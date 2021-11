Die Gaspreise bleiben weiter extrem schwankend. Zwar hatte die Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der vergangenen Woche, die Gas-Lieferungen nach Europa zu erhöhen, die Preise auf eine Talfahrt geschickt. Doch am Samstag kamen russische Gaslieferungen, die über Polen nach Deutschland über die europäische Jamal-Pipeline erfolgen, plötzlich zu einem abruptem Stillstand, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass und Reuters berichten. Um neun Uhr morgens verlangsamte sich der Gas-Fluss, um 11 Uhr stoppte der Transport schließlich völlig. Wenig später floss das Gas in umgekehrter Richtung. Die Lieferungen blieben auch am Montag ausgesetzt, wie Daten eines deutschen Betreibers zeigten. Die Ströme an der Messstelle Mallnow in Deutschland, die an der polnischen Grenze liegt, wurden am Samstag früh gestoppt und nach Angaben des deutschen Gascade-Betreibers nicht wieder aufgenommen. Dadurch stiegen die europäischen Spotpreise am Gasmarkt TTF um neun Prozent auf 71 Euro pro Megawattstunde.

Gazprom sagte am Samstag nach Reuters-Angaben, dass den Wünschen seiner europäischen Kunden entsprochen werde. Polen bestätigte am Wochenende, dass die Ströme vertragsgemäß kommen. Russland schickt auf verschiedenen Wegen Gas nach Westeuropa, unter anderem über Weißrussland und Polen über die Jamal-Europa-Pipeline mit einer Jahreskapazität von bis zu 33 Milliarden Kubikmetern. Ein Gastransitvertrag zwischen Russland und Polen ist im vergangenen Jahr ausgelaufen, aber Gazprom kann die Transitkapazität über die Pipeline bei Auktionen buchen. Das Unternehmen hat erklärt, dass es gemäß vertraglicher Verpflichtungen vollständig liefert.

Nach der Anweisung Putins zur Erhöhung der Gaslieferungen nach Europa war der Preis am TTF in den Niederlanden stark gefallen. Auch die Preise für britisches Erdgas sanken vergangene Woche zwischenzeitlich deutlich. Zwischen Mittwochabend und Freitag fiel der Preis für russisches Gas um rund ein Fünftel auf unter 70 Euro pro Megawattstunde. Am Nachmittag des Freitag betrug der Preis exakt 68,53 Euro. Ein Drittel des in Europa verbrauchten Erdgases kommt aus Russland. Putin hatte Gazprom insbesondere angewiesen, die Gasspeicher in Deutschland und Österreich zu füllen. Die Gasspeicher in Deutschland sind aktuell nur zu 70 Prozent gefüllt, wie die Analysten betonten. Im EU-Durchschnitt seien die Speicher zu 77 Prozent voll. Normalerweise seien die Speicher zu dieser Jahreszeit – vor der Heizperiode im Winter – zu 90 Prozent gefüllt.

In der politischen Debatte um die Energie-Preise mehren sich die Forderungen, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 entgegen der bestehenden Widerstände aus den USA und einigen europäischen Staaten wie Polen rasch zu aktivieren. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder macht Druck auf die Koalitionspartner, weil Deutschland Maßnahmen ergreifen müsse, um die Energiepreise zu senken: „Dazu gehört auch die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Die Ampel ist gefordert, rasch zu handeln“, sagte Söder der Bild-Zeitung am Sonntag. Auch aus anderen Ländern kommt Unterstützung für diese Position: Nord Stream 2 könne helfen, mögliche Engpässe im Winter bei diesem Rohstoff zu überbrücken, so der Vorstandschef des österreichischen Energiekonzerns OMV, Alfred Stern, bei der Vorstellung der Ergebnisse des Unternehmens in den ersten neun Monaten dieses Jahres. Er wolle jedoch nicht darüber spekulieren, wann Nord Stream 2 konkret in Betrieb gehe. Die OMV ist Investor bei dem Projekt, das Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland transportieren soll.

Die Amerikaner warnen dagegen weiter vor der Möglichkeit Russlands, über die Energiepreise politischen Einfluss auf Europa zu gewinnen. US-Präsident Joe Biden nahm sich beim G20-Gipfel in Rom die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren möglichen Nachfolger, Vizekanzler Olaf Scholz, zur Seite und ermahnte die beiden nachdrücklich, die deutsch-amerikanische Vereinbarung zu Nord Stream 2 einzuhalten. An der Umsetzung der Vereinbarung zu Gunsten der Ukraine müsse kontinuierlich gearbeitet werden, wie das Weiße Haus nach dem Gespräch Bidens mit Merkel und Scholz mitteilte. Russland dürfe die Gasversorgung nicht als geopolitische Waffe einsetzen, hieß es laut einer Mitteilung des Präsidenten.

Die Parteien der künftigen Ampel-Koalition haben zu Nord Stream 2 unterschiedliche Positionen. Die SPD, deren früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder seit Jahren in Diensten der staatlichen russischen Energieunternehmen steht, ist für die Pipeline. Insbesondere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will die Pipeline rasch in Betrieb nehmen. Bei den Grünen gab es in den vergangenen Jahren dagegen eine massive Ablehnung der Pipeline. Seit den Wahlen halten sich jedoch die meisten Gegner bei den Grünen bedeckt und wollen sich aktuell nicht zu dem Thema äußern, wie sie dieser Zeitung sagten.

Immerhin finden sich sogar in den britischen Medien neue Töne – die Briten waren bisher ebenfalls entschiedene Gegner von Nord Stream 2. So kommentiert der Guardian dieser Tage, dass Russland zwar Spielchen treibe, um die Europäer unter Druck zu setzen. Doch räumt das Blatt ein: „Es könnte durchaus gleichzeitig wahr sein, dass Russland keine Schuld an der Verwundbarkeit Europas im Energiebereich trägt und dass der Kreml die Schwäche ausnutzt, um aus politischen und wirtschaftlichen Gründen Unheil anzurichten.“

Unterdessen haben sich der russische Staatskonzern Gazprom und die Republik Moldau nach einem erbitterten Streit auf eine Verlängerung des Liefervertrags für Erdgas um fünf Jahre geeinigt. Wie ein Sprecher des moldauischen Außenministeriums am Freitag mitteilte, einigten sich die Parteien auf die Preise sowie einen „Dialog über die Rückzahlung von Schulden“ aus früheren Gaslieferungen. Gazprom erklärte, dass der Vertrag zum 1. November zu „für beide Seiten vorteilhaften Bedingungen“ verlängert wurde.

Zu den genauen Preisen wurden keine Angaben gemacht. Russland hatte der Republik Moldau mit einem Lieferstopp gedroht, falls diese nicht einen höheren Preis für Erdgas zahle. Das zwischen der Ukraine und Rumänien gelegene Land hatte kürzlich einen Notstand ausgerufen, nachdem Gazprom die Preise von 550 Dollar pro tausend Kubikmeter auf 790 Dollar erhöht hatte. Die EU hatte der ehemaligen Sowjetrepublik daraufhin Hilfen im Umfang von 60 Millionen Euro zugesagt.

Die EU und Moldau hatten bereits 2014 ein Assoziierungsabkommen geschlossen. In Brüssel wurde laut einer dpa-Meldung ohne Quellenangaben behauptet, der „Kreml setze seine Macht als Gaslieferant ein, um Moldau wieder unter seine Kontrolle zu bringen“. Die Regierung in Moskau gab hingegen laut dpa an, der Streit sei „absolut kommerzieller“ Natur. (mit AFP und dpa)