Norwegens Staatsfonds schreibt wieder Milliardengewinne

Der norwegische Ölfonds ist eine Art Versicherung für die Zeit, wenn nicht mehr nach Öl gebohrt werden kann. Das Geschäftsmodell hat sich in diesem Jahr deut...

ARCHIV - Das Johan Sverdrup Ölfeld in der Nordsee. Der norwegische Ölfonds hat in der ersten Jahreshälfte erheblich an Wert gewonnen. Carina Johansen/NTB scanpix/dpa