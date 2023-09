Am Freitag hat der dänische Arzneimittelhersteller Novo Nordisk kurzzeitig den französischen Luxusgütergiganten Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH) überholt und wurde somit zeitweise Europas wertvollstes Unternehmen. Grund für den bemerkenswerten Aufstieg des Pharmakonzerns sind unter anderem die Gewichtsreduktionsmedikamente Ozempic und Wegovy, die im vergangenen Jahr das Interesse der Investoren geweckt haben.

Dem US-Finanzdatenanbieter Refinitiv zufolge, der von Reuters zitiert wurden, betrug die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk einschließlich nicht börsennotierter Aktien um 9:43 Uhr Londoner Zeit 421 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 420,97 Milliarden US-Dollar bei LVMH. Den gleichen Daten zufolge konnte LVMH eine knappe Stunde später die Spitzenposition zurückerobern, die sie zuvor zweieinhalb Jahre lang innehatte.

Das dänische Pharmaunternehmen bleibt der Luxusmarke jedoch auf den Fersen. In den letzten drei Jahren hat sich der Aktienkurs von Novo Nordisk mehr als verdreifacht und ist in den letzten zwölf Monaten um 66 Prozent gestiegen. Am Donnerstag hat Dänemark die jährliche BIP-Wachstumsprognose von 0,6 Prozent auf 1,2 Prozent angehoben und nannte dabei den Aufschwung in der Pharmaindustrie als einen der Schlüsselfaktoren.

Wird die Luxusbranche die Wirtschaftskrise gut überstehen?

LVMH verzeichnete in den letzten drei Jahren einen Rekordanstieg an Aktien. Bernard Arnault, der Geschäftsführer des Konzerns, lieferte sich zuletzt mit Elon Musk ein Duell um Platz eins der reichsten Menschen der Welt. Allerdings ist der Aktienkurs von LVMH in den letzten Monaten gesunken. Um die Verkäufe wieder anzukurbeln, versucht das Unternehmen derzeit, sich auf internationalen Märkten, wie zum Beispiel dem chinesischen, besser zu positionieren. Zum Konzern gehören neben den namensgebenden Marken Louis Vuitton, Möet und Hennessy unter anderem auch Kenzo, Christian Dior, Givenchy und Fendi.

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie verzeichnete die Luxusbranche eine Aufwärtsentwicklung. Im Jahr 2020 brachen die Verkäufe von Luxusartikeln im Vergleich zum Vorjahr zunächst um rund 22 Prozent ein. Im Jahr 2021 konnte die Branche die Situation vorübergehend entschärfen und verzeichnete einen Anstieg von 33 Prozent. Im Jahr 2023 beläuft sich der Umsatz im Markt für Luxusgüter laut Statista auf 354,80 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2028 jährlich um 3,38 Prozent wachsen wird.