Krise im Bekleidungshandel: Münchener Modekette Hallhuber meldet erneut Insolvenz an

Nach „massiven Umsatzeinbußen“ sucht das Unternehmen nach einem Investor. In Deutschland hat Hallhuber mehr als 1100 Beschäftigte.

Eine Hallhuber-Filiale in Nürnberg

Eine Hallhuber-Filiale in Nürnberg Hallhuber

Die Krise im Bekleidungshandel hat ein weiteres Unternehmen getroffen. Wie die Münchener Modekette Hallhuber auf Anfrage bestätigt, gab das Amtsgericht München einem Antrag der Geschäftsführung auf Anordnung der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung statt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit „marktbekannten multiplen Krisen im Textileinzelhandel und den daraus folgenden massiven Umsatzeinbußen“. Nun will man aktiv nach einem neuen Finanzinvestor suchen und so die Zukunft des Unternehmens sichern.

Die 1977 in München gegründete Modekette betreibt eigenen Angaben zufolge knapp 200 Filialen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg sowie den Niederlanden und hat allein hierzulande mehr als 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Berlin gehören zehn Geschäfte zur Hallhuber-Kette. Von Schließung ist bislang nicht die Rede.

Die bisherige Geschäftsführung wird das Unternehmen weiterführen und wird dabei von Rechtsanwalt Christian Gerloff als gerichtlich bestelltem Sachwalter überwacht. Zudem wurden zwei Sanierungsexperten zu Geschäftsführern ernannt. Für das Unternehmen ist es bereits die zweite Insolvenz innerhalb kurzer Zeit. Erst 2021 hatten die heutigen Geschäftsführer den Textilhändler aus der Insolvenz gekauft. In der kommenden Woche soll die erste Sitzung des vorläufigen Gläubigerausschusses stattfinden. Unmittelbar danach sollen weitere Schritte zum Verfahren bekannt gegeben werden.