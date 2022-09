Nur zu Besuch: Weiteres Berliner Digitalunternehmen muss Dax wieder verlassen

Die erste deutsche Börsenliga wird mal wieder neu sortiert, und diesmal sind es ausschließlich Berliner Unternehmen, die kommen und gehen. Wie die Deutsche Börse am späten Montagabend mitteilte, wird das von Moabit aus geführte Unternehmen Siemens Energy in den Dax zurückkehren. Dafür muss der Berliner Kochboxenlieferant Hellofresh aus dem Kreis der 40 größten und liquidesten Firmen Deutschlands ausscheiden und wird künftig im kleineren MDax der 50 größten Nebenwerte gelistet. Am 19. September sollen die Änderungen in Kraft treten.

Darüber, wer in den Dax darf und wer rausfliegt, entscheiden vor allem der Börsenwert und die Handelsumsätze der einzelnen Werte. So war Siemens Energy im März dieses Jahres nach heftigen Kursverlusten aus dem Dax verbannt worden, in den das Unternehmen erst ein Jahr zuvor aufgestiegen war. Inzwischen läuft es wieder besser und man ist zuversichtlich, auch die Probleme bei der Windkrafttochter Gamesa lösen zu können.

Für das Unternehmen Hellofresh, das Restaurantbesuchern mit Menüpaketen zum Selberkochen durch die Lockdowns half und zu den großen Corona-Profiteuren gehörte, genügte es wegen insgesamt schwacher Vorstellung nicht. In den vergangenen zwölf Monaten verlor die Aktie 72 Prozent ihres Wertes.

Berlin ist damit nur noch durch Siemens Energy und Zalando im Dax vertreten. Dabei sah es vor einem Jahr noch ganz anders aus. Seinerzeit war der Deutsche Aktienindex nach dem Wirecard-Desaster reformiert worden. So sollte der Dax auch die deutsche Wirtschaft repräsentativer abbilden und weniger von der Old Economy dominiert werden.

In der Folge wurde der Index ausgeweitet. Erstmals seit Gründung im Jahr 1988 sollten dort 40 statt zuvor 30 Unternehmen geführt werden. Zugleich wurden die Aufnahmekriterien verschärft. Wer keinen Gewinn macht, sollte auch nicht in den Dax aufgenommen werden. Mindestens zwei Geschäftsjahre in Folge müssen Anwärter demnach profitabel sein.

Von der Reform hatten vor allem Berliner Digitalunternehmen profitiert. Hellofresh und der Online-Modehändler Zalando stiegen im September vorigen Jahres in die erste Liga auf. Im August war bereits der Lieferdienst Delivery Hero für Wirecard in den Dax gekommen. Zusammen mit den dort bereits gelisteten Unternehmen Deutsche Wohnen und Siemens Energy hatten damit insgesamt fünf der größten deutschen börsennotierten Unternehmen ihren Sitz in Berlin. Das gab es noch nie.

63 Berliner Unternehmen sind börsennotiert

Doch einige mussten schon bald wieder gehen. Zuerst verschwand Deutsche Wohnen, nachdem dort der Mindeststreubesitz wegen der Übernahme durch Vonovia unter zehn Prozent gefallen war. Siemens Energy rutschte im März in den MDax, und der 2011 gegründete Lieferdienst Delivery Hero, der noch nie Gewinn gemacht hatte, folgte im Juni.

Innerhalb der deutschen Börsenlandschaft rangiert Berlin damit jedoch weiterhin auf dem zweiten Platz. München ist mit sechs Dax-Unternehmen die Nummer eins. Zwar sind auch in Frankfurt am Main wie in Berlin zwei Börsen-Oberligisten zu Hause, doch in der Summe der börsennotierten Unternehmen rangiert Berlin mit 63 Firmen deutlich vor Frankfurt (39). München hat indes 97 Börsenunternehmen zu bieten.

Nach Börsenwert liegt Berlin mit insgesamt 56,3 Milliarden Euro allerdings nur auf dem 14. Platz und muss sich in der Rangliste vor allem hinter Städten einreihen, die von Großkonzernen am Ort profitieren. So liegt etwa Bonn dank Post und Telekom auf Rang drei. SAP sichert der baden-württembergischen 60.000-Einwohner-Stadt Walldorf den vierten Platz. Zalandos Börsenwert beträgt derzeit übrigens sechs Milliarden Euro. Vor einem Jahr waren es noch fast 25 Milliarden.