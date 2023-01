O2-Handytarife werden teurer: Konkurrenz zieht wohl nach In Zeiten hoher Inflation müssen Bürger immer tiefer in die Tasche greifen, um ihren Alltag finanziell zu stemmen. Handytarife waren von dem Preisauftrieb bi... Von Wolf von Dewitz und Burkhard Fraune , dpa

München (dpa) -Der Telekommunikationskonzern Telefónica Deutschland will an der Preisschraube drehen. Die Grundpreise bei Mobilfunkmarken wie O2 und Blau sollen im Frühjahr um bis zu zehn Prozent steigen, sagte Firmenchef Markus Haas dem „Handelsblatt“. „Mehr Leistung zum selben Preis ist - anders als früher - nicht mehr möglich.“ Zur Begründung verwies der Manager auf die Investitionskosten für den Ausbau des Netzes. Ein Firmensprecher sagte, es gehe „um keine reine Preiserhöhung, sondern um mehr Leistung in den Tarifen zum fairen Aufpreis“. Die Kundschaft habe weiter „ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“ bei den Marken der O2 Telefónica.