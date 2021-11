Berlin - Die Grünen wollen es. Die FDP auch. Und selbst die SPD hat ihre Bedenken aufgegeben. Die Ampel-Koalition in spe könnte vor einem wegweisenden Schritt in der Drogenpolitik stehen: der Legalisierung von Cannabis. Das zumindest haben die Parteien in ihren Wahlprogrammen angekündigt. Wird das Vorhaben umgesetzt, könnte es sich auszahlen. Vor allem für den Staat: Die öffentlichen Haushalte könnten von rund 4,7 Milliarden Euro durch Mehreinnahmen und Einsparungen profitieren. Und das jährlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Forscherteams um den Düsseldorfer Wettbewerbsökonomen Justus Haucap. Am Dienstag wurde sie vorgestellt.

Cannabis-Legalisierung: Staat könnte stärker profitieren als zunächst gedacht

„Fiskalische Auswirkungen einer Cannabislegalisierung in Deutschland“, lautet der betont nüchterne Titel des Papers, bei dem es sich genau genommen um ein Update einer Untersuchung aus dem Jahr 2018 handelt. Der Hanfverband Deutschland hatte sie seinerzeit in Auftrag gegeben. Die aktualisierten Zahlen zeigen jetzt, dass der Effekt einer Cannabis-Legalisierung auf den Staatshaushalt größer sein dürfte als zunächst angenommen – unter anderem durch günstigere Produktion und mehr Konsumenten. Staatliche Mehreinnahmen sind zwar nicht das Ziel einer liberalen Drogenpolitik, wohl aber ein angenehmer Nebeneffekt, zumal die Ampel-Parteien dringend Geld benötigen. Und Steuererhöhungen nicht geplant sind.

Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass eine Cannabis-Mengensteuer von 4,50 Euro pro Gramm zu staatlichen (Mehr-)Einnahmen von 1,8 Milliarden Euro jährlich führen dürfte. Der Preis auf dem Schwarzmarkt liegt bei rund zehn Euro pro Gramm, ein ähnliches Niveau aus Steuern und Produktionskosten schwebt auch den Ökonomen vor. „Um das illegale Geschäft einzudämmen, darf der Preis nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein“, sagte Studienleiter Haucap. Konsumenten könnten also weiterhin mit einem Preis von zehn Euro rechnen. Darin enthalten ist dann auch die Mehrwertsteuer, die 650.000 Euro für den Staat brächte. Fiskalisch kommen Einnahmen aus Lohnsteuer (280 Millionen Euro), Gewerbesteuer (26 Millionen Euro) und Körperschaftssteuer (59 Millionen Euro) hinzu sowie Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 526 Millionen Euro. Unterm Strich stehen neben einem Einnahmenplus auch 27.000 zusätzliche Arbeitsplätze, so die Ökonomen.

Wäre Cannabis legal, würde der Staat nach Berechnungen der Forscher auch an anderer Stelle profitieren. Vor allem die Polizeikosten könnten um rund eine Milliarde Euro jährlich sinken. Weiteres Einsparpotenzial sehen die Autoren bei den Justizkosten, die aktuell in diesem Bereich 313 Millionen Euro veranschlagen. In Deutschland gehen über 200.000 Strafverfahren im Jahr auf den Besitz und Konsum von Cannabis zurück, sagte Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Sein Fazit: „Prohibition ist sinnlos und teuer“.

Drogenpolitik: VWL-Professor würde auch Kokain legalisieren

Ob es allerdings zu einer Cannabis-Freigabe kommt, und wenn ja, in welcher Form, ist derzeit unklar. Im Sondierungspapier der möglichen Koalitionäre war davon nichts zu lesen. Kritiker einer liberalen Drogenpolitik wenden ein, dass nach einer Legalisierung mehr gekifft werden könnte und die Hemmschwelle zum Konsum härterer Drogen gesenkt werde. VWL-Professor Justus Haucap hält das für Panikmache. Auf Nachfrage sagte er am Dienstag, dass er mittelfristig dafür sei, selbst Drogen wie Kokain zu legalisieren. Dem Staat entgleite der Markt zunehmend. Es wäre der Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen. Doch auch Haucap weiß: Eine solche Forderung mag zwar radikal-liberal sein. Politisch aber ist sie vollkommen unrealistisch.