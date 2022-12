Ölembargo: Russland baut „Schattenflotte“ mit 100 Tankern auf

Russland will weiter in Drittstaaten Öl liefern und möglichen EU-Sanktionen aus dem Weg gehen.

Rohöl aus Russland darf seit Montag nur noch in Ausnahmefällen in die EU importiert werden. Ebenfalls seit Montag gilt eine von den G7-Staaten beschlossene Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl künftig für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Der Preis von umgerechnet etwa 57 Euro pro 159 Liter wird dann um bis zu neun Euro unter dem jüngsten Marktpreis für russisches Rohöl der Sorte Urals liegen.

Am Sonntag hatte die Opec+ – die erdölproduzierenden Staaten unter der Führung von Russland und Saudi-Arabien – beschlossen, die Ölförderquoten vorerst nicht zu verändern. Die Staaten wollen die Entwicklung jedoch beobachten und Anfang kommenden Jahres über eine mögliche Absenkung der Quoten entscheiden. Hintergrund ist neben den neuen Sanktionen gegen Russland die unsichere globale Wirtschaftslage. Zahlreiche Staaten, vor allem in Europa, müssen sich auf eine Rezession einstellen. Inwieweit China seine Null-Covid-Politik wirklich lockert und damit der Wirtschaft neuen Schwung verleiht, ist ebenfalls unklar. Am Montag wurde europäisches und amerikanisches Rohöl deutlich teurer gehandelt: So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent am Mittag 87,30 Dollar. Das waren 1,73 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,68 Dollar auf 81,66 Dollar.

Für die US-Ölindustrie ist ein hoher Ölpreis für ihre Produkte essenziell: Die Ölförderkosten liegen in den USA bei etwa 40 US-Dollar pro Fass, während Russland nur 25 Dollar pro Fass aufwenden muss. Am profitabelsten ist die Förderung in Saudi-Arabien, wo ein Fass nur etwa zehn Dollar kostet.

Beide Maßnahmen der EU sollen dazu beitragen, die russischen Handelsgewinne zu begrenzen, um Moskau damit zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu zwingen. Russland könnten nach nicht weiter spezifizierten Schätzungen der dpa „pro Tag Erlöse in Höhe von etwa 210 Millionen Dollar (200 Millionen Euro) entgehen“. Die russische Regierung lehnte den Preisdeckel ab. „Wir werden keine Obergrenzen anerkennen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Man bereite Gegenmaßnahmen vor. So drohte Russland damit, Ländern, die den Preisdeckel einführen, gar kein Öl mehr zu liefern. Das Land sehe das Instrument als nicht marktwirtschaftlich an und werde einen Mechanismus entwickeln, um die Anwendung der Obergrenze zu verbieten, sagte der russische Vizeregierungschef Alexander Nowak am Sonntag im Moskauer Staatsfernsehen.

Um die Preisobergrenze für russische Ölexporte in Drittstaaten durchzusetzen, wollen die G7-Staaten bestrafen, wenn der Preis des exportierten Öls die Preisobergrenze überschreitet. Westliche Reedereien könnten dann mit ihren Schiffen russisches Öl nicht mehr in Länder wie Indien, China oder Ägypten transportieren. Die Regelung gilt auch für andere wichtige Dienstleistungen wie Versicherungen, technische Hilfe sowie Finanzierungs- und Vermittlungsdienste. Während die EU den Protest von Reeder-Staaten wie Griechenland lediglich bei der Laufzeit der Sperrfristen im Fall von Zuwiderhandlungen berücksichtigte, bereitet sich Russland darauf vor, Öl künftig selbst in die Drittmärkte zu verschiffen.

Laut Schifffahrtsmaklern und Analysten hat Russland stillschweigend eine Flotte von mehr als 100 alternden Tankern angehäuft, um die westlichen Beschränkungen für russische Ölverkäufe nach seiner Invasion in der Ukraine zu umgehen. Der Schifffahrtsmakler Braemar schätzt laut der Financial Times (FT), dass Moskau, das beim Transport seines Rohöls stark auf ausländische Tanker angewiesen ist, in diesem Jahr durch direkte oder indirekte Käufe eine „Schattenflotte“ von mehr als 100 Schiffen aufgebaut hat. Laut dem Energieberatungsunternehmen Rystad hat Russland im laufenden Jahr 103 Tanker durch Käufe und die Umverteilung von Schiffen bereitgestellt. Es soll sich vorwiegend um gebrauchte Schiffe handeln. Auch sehr große, sogenannte Supertanker sollen Teil der neuen Flotte sein. Die Käufer kämen aus Russland und seien bisher auf dem Markt unbekannt gewesen. Mit den eigenen Schiffen wollen die Russen vor allem sicherstellen., dass sie nicht von Versicherungs- und Bankensanktionen betroffen sind.

Das EU-Embargo vom 5. Dezember gilt nicht für Pipeline-Öllieferungen in die meisten Binnenländer in Mittel- und Osteuropa. Für Ungarn, Tschechien und die Slowakei gilt daher eine Ausnahmeregelung. Weitere Ausnahmen gibt es für Bulgarien mit Hinblick auf die Einfuhr von russischem Rohöl, das auf dem Seeweg transportiert wird, sowie für Kroatien mit Hinblick auf Vakuum-Gasöl. Die russische Wirtschaftszeitung Kommersant berichtet unter Berufung auf anonyme Quellen, dass auch Polen weiter russisches Öl beziehen will. Der polnische Konzern PKN Orlen habe beim russischen Ölpipeline-Monopolisten Transneft einen Antrag auf den Bezug von drei Millionen Tonnen russischen Öls über die Druschba-Pipeline für das Jahr 2023 im Rahmen langfristiger Verträge gestellt. Das Unternehmen führe lediglich die langfristigen Verträge für Lieferungen nach Polen aus Russland fort, teilte das Büro der Raffinerie mit und stellte fest, dass alle russischen Ölimporte auf dem Seeweg gestoppt wurden.

Deutschland will den Bezug von russischem Rohöl spätestens Ende des Jahres stoppen. Bis dahin nimmt es ebenfalls die Ausnahmeregelung für Binnenstaaten in Anspruch. In der Bundesrepublik ist insbesondere die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt auf Lieferungen aus Russland angewiesen. Sie wird bisher mit Öl aus der Druschba-Pipeline versorgt, das nun ersetzt werden muss.