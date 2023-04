Öko-Landwirtschaft in Brandenburg legt zu Die Öko-Landwirtschaft erlebt in Brandenburg einen Zuwachs. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche sei im Jahresvergleich von 15,5 Prozent auf 16,... dpa

Potsdam -Die Öko-Landwirtschaft erlebt in Brandenburg einen Zuwachs. Der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche sei im Jahresvergleich von 15,5 Prozent auf 16,6 Prozent im Jahr 2022 gestiegen, teilte das Agrarministerium am Dienstag in Potsdam mit. Auch die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe stieg von 1505 auf 1593.