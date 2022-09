An diesem Donnerstag wird der Sportwagenhersteller Porsche an die Börse gehen. Es wird der größte Börsengang seit dem der Telekom vor mehr als 25 Jahren.

Porsche-Chef Oliver Blume: Mit zwei Teilzeitjobs an die Börse

Wenn an diesem Donnerstag um viertel nach neun der erste Aktienkurs auf den Terminals der Frankfurter Börse erscheint, wird der Börsengang des Sportwagenherstellers Porsche abgeschlossen sein. Dass dieser ein Erfolg wird, darf als sicher gelten. Bereits zu Wochenbeginn war in Finanzkreisen von mehrfacher Überzeichnung der Aktie die Rede.

Und so wird Porsches Schritt wohl trotz außerordentlich schlechter Stimmung an den internationalen Finanzmärkten hierzulande der größte Börsengang, seit die Telekom 1996 von Manfred Krug aufs Parkett geführt wurde. Voraussichtlich wird der Börsengang mehr als neun Milliarden Euro einspielen und Porsches Wert auf bis zu 75 Milliarden Euro steigen lassen. Zum Vergleich: Mercedes kommt auf 58 Milliarden, BMW ist elf Milliarden billiger.

Porsche-Chef Oliver Blume, 54, wird den Erfolg wohl nicht allzu lange genießen können. Seit ihn zu Monatsbeginn ein spektakulärer Personalwechsel auch auf den Chefsessel des Volkswagen-Konzerns in Wolfsburg spülte, ist Blume Vorsteher einer ziemlich großen Baustelle: Im größten Markt China bröckeln VWs Marktanteile, es mangelt noch immer an Chips, und die Transformation des Konzerns kostet Milliarden bei schwacher Konjunktur.

Wenngleich die Doppelfunktion angesichts der Herausforderungen nicht unumstritten ist, hält Blume sie für machbar. Er selbst bezeichnet sich als Teamplayer. Im Umfeld betitelt man ihn schon mal als „coole Socke“. In jedem Fall gilt er als ein Manager der leisen Töne, konsensorientiert. Außerdem gibt es für die zwei Teilzeitstellen auch zwei Gehälter. 800.000 Euro sind es bei Porsche, etwa 1,1 Millionen Euro bei VW. Grundgehalt, klar.

Obwohl Blume in dem nur eine halbe Autostunde von Wolfsburg entfernten Braunschweig aufwuchs, kommt er aus keiner VW-Familie. Sein Vater arbeitete in einem Supermarkt, die Mutter bei einer Bank. Ein Maschinenbau-Studium sollte es dennoch sein, ebenfalls in Braunschweig. Danach landete er direkt bei Audi. 26 Jahre alt war er da. Nach zwei Stationen bei Seat und VW wurde er als 45-Jähriger Vorstand bei Porsche, zwei Jahre später CEO.

Mit dem Börsengang des Sportwagenbauers winken Blume übrigens millionenschwere Aktienboni. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat errechnet, dass der Porsche-Chef im besten Fall 4,725 Millionen Euro kassieren könnte. Seine Vorstandskollegen kämen auf jeweils 2,7 Millionen Euro. Die 37.800 Porsche-Mitarbeiter bekommen jeweils 6600 Euro. Immerhin.