Ölraffinerie PCK geht in TÜV-Check: Anlagen außer Betrieb Die Debatten um die Zukunft der Raffinerie in Schwedt nach dem Importstopp für russisches Öl reißen nicht ab. Jetzt steht die Anlage mit den vielen Rohrleitu... dpa

Schwedt -Die Ölraffinerie PCK in Schwedt geht von diesem Montag an in eine umfangreiche TÜV-Wartung. Rund die Hälfte der 36 Anlagen stehen dann still, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. Die planmäßige Revision ist ein aufwendiges Manöver und dauert bis zum 17. Mai. Es seien dafür 3100 Arbeitskräfte zusätzlich nötig. „Das sind die arbeitsintensivsten Wochen, die man so hat. Jede Schraube muss angeschaut werden“, sagte die Sprecherin.