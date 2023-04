Ölraffinerie PCK: Planung für Wasserstoff-Erzeugung Die Ölfraffinerie PCK in Schwedt treibt ihre Pläne zur Wasserstoff-Erzeugung voran. Siemens Energy sei beauftragt, ein technisches Konzept für die Erzeugung ... dpa

ARCHIV - Ein Turm mit einem «PCK»-Logo ist auf dem Gelände der Raffinerie PCK zu sehen. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Schwedt -Die Ölfraffinerie PCK in Schwedt treibt ihre Pläne zur Wasserstoff-Erzeugung voran. Siemens Energy sei beauftragt, ein technisches Konzept für die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff in der Raffinerie zu erstellen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Es geht um den geplanten Einsatz von 100-Megawatt-Elektrolyseuren.