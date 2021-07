Berlin - Es war knapp, aber es hat geklappt: Nachdem der Berliner Online-Optiker Mister Spex am Donnerstag den Ausgabepreis seiner Aktien für den Börsengang auf 25 Euro festgelegt hatte, kostete das Papier am Freitag kurz nach Handelsbeginn 26 Euro. Am Nachmittag sank der Kurs leicht unter den Ausgabepreis. Trotzdem war es ein erfolgreiches Börsendebüt, das dem Unternehmen knapp 400 Millionen Euro in die Kasse spülte.

Fünf Millionen Kunden, 1000 Mitarbeiter