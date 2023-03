Online-Riese Alibaba plant Aufspaltung in sechs Bereiche Lange Jahre galt Alibaba nicht unbedingt als Liebling der chinesischen Regierung - ganz im Gegenteil. Nun steht dem Online-Handelsriesen eine so ungewöhnlich... dpa

Hangzhou -Der chinesische Online-Handelsriese Alibaba will sich in sechs Teile aufspalten. Damit würde Alibaba zu einer Tech-Holding, was selten ist in China. Der Schritt sehe die Bereiche Online-Handel, Medien und Cloud vor, die zum entsprechenden Zeitpunkt Kapitalmaßnahmen oder Börsengänge prüfen würden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die anderen Bereiche seien lokale Dienstleistungen, Logistik und Unterhaltung. Die Aktien legten vorbörslich in den USA deutlich zu.