Opec+: Überraschende Drosselung der Ölförderung Die Öl-Allianz Opec+ hat überraschend eine Drosselung der Förderung angekündigt. Prompt sind die Preise kräftig gestiegen. dpa

ARCHIV - Ein Ölfeld in Saudi-Arabien. Amr Nabil/AP

Wien -Neun Ölförderländer aus der Gruppe der Opec+ werden ihre tägliche Produktion in den kommenden Monaten um insgesamt 1,66 Millionen Barrel (je 159 Liter) reduzieren. Das teilte Opec+ in Wien nach einer virtuellen Sitzung ihres Marktbeobachtungs-Ausschusses offiziell mit. Am Vortag hatten die an dem Schritt beteiligten Länder überraschend und einzeln Kürzungen angekündigt.