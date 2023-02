Ost-Regierungschefs wollen Fachkräftemangel entgegenwirken Die Folgen der demografischen Entwicklung machen sich nach den Worten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Ostdeutschland deutlich früher und stä... dpa

ARCHIV - Ein Schiffbauer schweißt auf einem der Decks eines sich im Bau befindlichen Kreuzfahrtschiffes. a/Symbolbild Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp

Schwerin -Die Folgen der demografischen Entwicklung machen sich nach den Worten von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in Ostdeutschland deutlich früher und stärker bemerkbar als in anderen Teilen der Bundesrepublik. „Ostdeutschland ist keine Orchidee, sondern im Wesentlichen ein Frühblüher für die Entwicklung, die wir in Gesamtdeutschland vor uns haben“, sagte Heil am Montag auf der Fachkräftekonferenz Ost in Schwerin. Der Fachkräftemangel sei die größte Bedrohung für den Wohlstand in Deutschland.