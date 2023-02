Ost-Regierungschefs wollen Fachkräftemangel entgegenwirken Jahrelang herrschte im Osten Deutschlands Massenarbeitslosigkeit. Doch nun zeichnet sich das Gegenteil ab: Es fehlen immer häufiger Arbeitskräfte. dpa

Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Bernd Wüstneck/dpa

Schwerin -Der demografische Wandel schlägt in Ostdeutschland deutlich früher und stärker durch als in anderen Teilen der Bundesrepublik. „Ostdeutschland ist keine Orchidee, sondern im Wesentlichen ein Frühblüher für die Entwicklung, die wir in Gesamtdeutschland vor uns haben“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf der Fachkräftekonferenz Ost in Schwerin.