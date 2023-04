Ostdeutsche Solarbranche will sich vernetzen Die ostdeutsche Solarbranche trifft sich an diesem Dienstag in Halle, um über die Gründung eines neuen Branchennetzwerks zu diskutieren. Es gebe in den einze... dpa

Halle -Die ostdeutsche Solarbranche trifft sich an diesem Dienstag in Halle, um über die Gründung eines neuen Branchennetzwerks zu diskutieren. Es gebe in den einzelnen Bundesländern Beispiele von Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten derzeit wieder aufbauten, sagte ein Sprecher der Metropolregion Mitteldeutschland GmbH. Eine Vernetzung könne helfen, Forschung und Unternehmen näher zusammenzubringen und sich gemeinsam besser um Förderungen zu bemühen.