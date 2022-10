OVG: Carsharer brauchen keine Sondernutzungserlaubnis Der Berliner Senat will Sondernutzungsregeln für Carsharing-Dienste durchsetzen, ist damit aber auch in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) ... dpa

ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Carsten Koall/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Berliner Senat will Sondernutzungsregeln für Carsharing-Dienste durchsetzen, ist damit aber auch in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) gescheitert. Nach Auffassung der Richterinnen und Richter brauchen die Unternehmen weiterhin keine Sondernutzungserlaubnis für den Betrieb ihrer Dienste in der Hauptstadt, teilte das Gericht am Donnerstag mit (8OVG 1 S 56/22). Es bestätigte damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts, gegen die der Senat vor dem OVG Beschwerde eingelegt hatte.