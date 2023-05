PacWest stürzt ab: Die nächste Pleite droht

Ein Händler in New York.

Ein Händler in New York. AFP

Die kalifornische Regionalbank PacWest kämpft ums Überleben. Die Bank gab am Mittwoch bekannt, sie prüfe alle strategischen Optionen von einem Verkauf bis zu einem Teilverkauf. Fast wortgleich hatten erst vor wenigen Wochen andere US-Banken ihr Ende eingeleitet. Die First Republic war schließlich von der größten US-Bank, JPMorgan Chase, geschluckt worden. Die Aktionäre verloren ihre kompletten Investments. Die Aktie der PacWest war am Mittwoch im nachbörslichen Handel um 60 Prozent eingebrochen. Die Bank hat laut Medienberichten die Boutique-Investmentbank Piper Sandler beauftragt, ihr bei der Erkundung strategischer Optionen, einschließlich eines Verkaufs, zu helfen. Es sei noch kein formeller Verkaufsprozess eingeleitet worden. Die Bank erwäge auch die Aufnahme von neuem Kapital. PacWest hatte erst kürzlich die Märkte zu beruhigen versucht, indem sie bekanntgab, dass sich der Abfluss von Kundengeldern verlangsamt hatte.

Auch andere Banken hatten nachbörslich schwere Verluste hinzunehmen: So brachen die Kurse der Western Alliance um 30 Prozent, jene der Metropolitan Bank um 20 Prozent und jene der Valley National um 15 Prozent ein.



Kurz vor dem Absturz hat Fed-Chef Jerome Powell gesagt, dass das US-Bankensystem stark und widerstandsfähig sei.