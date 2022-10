Pakete auf der Spree: Post testet Wasserstraßen Weil immer mehr Menschen online bestellen, hat auch der Lieferverkehr in den Innenstädten stark zugenommen. Mit einem speziellen Solarboot testet DHL nun Pak... dpa

Ein Ausflugsschiff fährt in der Nähe der East Side Gallery in Berlin über die Spree. Sabrina Szameitat/dpa/Archivbild

Berlin -Rund 250.000 Pakete liefert der Logistikkonzern DHL an normalen Tagen in Berlin aus - ein kleiner Bruchteil davon kommt ab sofort über die Spree. Mit einem speziellen Solarboot testet das Unternehmen, inwiefern sich auch die Wasserwege der Hauptstadt für den Transport von Paketen eignen. Angesichts der stark wachsenden Zahl an Online-Bestellungen in den vergangenen Jahren könnte auf diese Weise der Verkehr in den Innenstädten verringert und CO2-Emissionen vermieden werden - so die Hoffnung.