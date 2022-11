PCK bekommt erstmals Rohöl-Lieferung über Hafen Danzig Die Raffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs hat zum ersten Mal Rohöl über den Hafen im polnischen Danzig erhalten. Neben der Raffinerie in Leuna ... dpa

ARCHIV - Eine Anlagen zur Rohölverarbeitung auf dem Gelände der Raffinerie PCK in Schwedt. Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Berlin/Schwedt (Oder) -Die Raffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs hat zum ersten Mal Rohöl über den Hafen im polnischen Danzig erhalten. Neben der Raffinerie in Leuna (Sachsen-Anhalt) sei damit auch für Schwedt ein weiterer alternativer Lieferweg für nicht-russisches Rohöl gegeben, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin am Mittwoch mit. Zuvor hatte RBB24 darüber berichtet.