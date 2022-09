PCK-Betriebsrat: Sicherung weiterer Arbeitsplätze in Region Nach der Entscheidung des Bundes, die Mehrheitseigner der PCK-Raffinerie unter staatliche Kontrolle zu bringen, fordert der Betriebsrat die Sicherung weitere... dpa

ARCHIV - PCK steht auf einem Gebäude der Raffinerie PCK in Schwedt. Annette Riedl/dpa/Archiv

Schwedt -Nach der Entscheidung des Bundes, die Mehrheitseigner der PCK-Raffinerie unter staatliche Kontrolle zu bringen, fordert der Betriebsrat die Sicherung weiterer Arbeitsplätze. Für die Zukunft von Schwedt gehe es nicht nur um die PCK-Arbeitsplätze, sondern auch um die Jobs in den Raffinerie-Partnerunternehmen und weitere Arbeitsplätze in Schwedt und in der Region Uckermark. „Diese Arbeitsplätze müssen Bund und Land mit dem Zukunftspaket genauso in den Blick nehmen!“, erklärte die Betriebsratsvorsitzende Simona Schadow am Freitag.