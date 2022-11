PCK-Chef zu Öl-Embargo ab Januar: Risiko für Raffinerie Bei der Ölraffinerie PCK in Schwedt bleibt mit Beginn des Ölembargos ab Januar 2023 nach Ansicht der Geschäftsführung ein „Restrisiko“ für den Betrieb. Das s... dpa

Dietmar Woidke (r, SPD), Ministerpräsident, neben Ralf Schairer (l), Sprecher der PCK-Geschäftsführung. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Bei der Ölraffinerie PCK in Schwedt bleibt mit Beginn des Ölembargos ab Januar 2023 nach Ansicht der Geschäftsführung ein „Restrisiko“ für den Betrieb. Das sagte der Sprecher der PCK-Geschäftsführung, Ralf Schairer, am Donnerstag in Potsdam nach der Beratung einer Task Force zur Zukunft des Raffinerie-Standortes. Wenn kein russisches Öl mehr über die Druschba-Pipeline fließe ab 1. Januar, lasse sich über die Pipeline von Rostock eine Kapazität von 50 Prozent für die Raffinerie erreichen. Die PCK bereite sich aber darauf vor, alternatives Rohöl zu verarbeiten. Sollten keine weiteren Mengen kommen, sei das der „worst case“, sagte Schairer.