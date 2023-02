PCK Schwedt bekommt genug Öl für 70 Prozent Auslastung Seit Jahresbeginn verzichtet Deutschland auf russisches Rohöl. Für Ersatz ist aber gesorgt. dpa

Schwedt/Oder -Nach dem Importstopp für russisches Pipeline-Öl bekommt die PCK-Raffinerie Schwedt nach Angaben aus Regierungskreisen inzwischen genug Ersatz für eine Auslastung von 70 Prozent. Entsprechende Ölmengen kämen per Tanker über Rostock und den polnischen Hafen Danzig in die Anlage in Brandenburg, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Bundeswirtschaftsministerium.