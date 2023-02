PCK Schwedt: Linke fordert Mehrheitsbeteiligung Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes und des Landes Brandenburg an der Raffinerie PCK Schwedt. Es liege i... dpa

ARCHIV - Ein Turm mit einem PCK-Logo ist auf dem Gelände der PCK-Raffinerie zu sehen. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag fordert eine Mehrheitsbeteiligung des Bundes und des Landes Brandenburg an der Raffinerie PCK Schwedt. Es liege im Interesse von Landes- und Bundesregierung, dass die Arbeit in der Raffinerie und die Versorgungssicherheit im Osten Deutschlands gewährleistet bleiben, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag im Landtag. Daher müsse die Politik auch die notwendigen Entscheidungen treffen können.