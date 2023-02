Pharmabranche profitiert von Krankheitswelle In der Pandemie gab es deutlich weniger Grippe-Erkrankungen und Erkältungen als sonst üblich. Nun hat eine Krankheitswelle Deutschland seit Monaten fest im G... Alexander Sturm , dpa

ARCHIV - Blick in das automatisierte Medikamentenlager einer Apotheke. Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt/Main -Masken, Lockdowns, Abstandsregeln: In den ersten Corona-Jahren verlief die Erkältungs- und Grippesaison in Deutschland viel glimpflicher als sonst. Dieser angenehme Effekt der Corona-Maßnahmen geriet zum Nachteil vieler Pharmafirmen, die in der Pandemie maue Geschäfte mit rezeptfreien Arzneien machten. In den vergangenen Monaten aber hat sich die Lage komplett gedreht: Da ungewöhnlich viele Menschen von Krankheiten gebeutelt werden, zog das Geschäft mit frei verkäuflichen Erkältungsmitteln rapide an. Das zeigen neue Branchendaten und eine dpa-Umfrage unter Pharmaunternehmen. Dort läuft die Produktion auf Hochtouren.