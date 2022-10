Pilotenstreik bei Eurowings geht weiter Der Streik der Piloten bei der Lufthansa-Tochter geht weiter. Eine Umfrage zeigt: Die Forderungen der Streikenden sind für Mehrheit der Deutschen wenig nachv... dpa

Blick auf die Anzeigetafel mit annullierten Flügen von Eurowings am Flughafen Köln/Bonn. Sascha Thelen/dpa

Köln -Der Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings hat erneut zu erheblichen Einschränkungen im Flugbetrieb an Deutschlands großen Airports geführt. Am Düsseldorfer Flughafen fielen 84 von 160 Flügen aus, wie der Airport mitteilt. Am Mittwoch - dem dritten und vorerst letzten Tag der Arbeitsniederlegungen - würden noch mehr gestrichen, und zwar 100 Starts und Landungen von 160.